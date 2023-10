Ci sono fulmini su Venere? Un nuovo studio getta dubbi

By

Contrariamente a un'ipotesi di vecchia data, la presenza di fulmini su Venere è stata messa in dubbio dagli scienziati che hanno analizzato i dati raccolti dalla Parker Solar Probe della NASA. Le onde di Whistler, onde radio a bassa frequenza che attraversano l'atmosfera lungo le linee del campo magnetico, furono rilevate dalla navicella spaziale Pioneer Venus nel 1978, portando alla proposta che i fulmini generano queste onde su Venere proprio come sulla Terra. Tuttavia, un recente studio condotto dall’Università del Colorado Boulder mette in discussione questa interpretazione.

I ricercatori hanno esaminato i dati della Parker Solar Probe, che è attualmente in missione per studiare i venti solari. Durante il suo quarto sorvolo di Venere nel 2021, i sensori della sonda hanno rilevato numerose onde Whistler. Significativamente, queste onde sono state osservate viaggiare verso il pianeta piuttosto che nello spazio, come ci si aspetterebbe se fossero generate da un fulmine. Harriet George, l'autrice principale dello studio, ha spiegato che la direzione delle onde ha fornito indizi sul loro punto di origine, indicando che probabilmente sono state causate da un processo nella regione della coda magnetica sul lato notturno di Venere.

I ricercatori hanno anche notato che se i fulmini fossero comuni su Venere, le onde di Whistler sarebbero accompagnate da lampi di luce. Tuttavia, questi eventi legati ai fulmini sono rari, suggerendo un basso tasso di insorgenza di fulmini sul pianeta. Invece, gli scienziati hanno proposto che le onde siano il risultato della riconnessione magnetica, dove le linee del campo magnetico di Venere si rompono e si riconnettono, rilasciando esplosioni di energia.

Per confermare l’entità dell’attività dei fulmini su Venere è necessaria un’ulteriore raccolta di dati dal sorvolo finale della Parker Solar Probe, che la porterà entro 250 miglia dalla superficie del pianeta. La rarità delle opportunità di condurre ricerche su Venere sottolinea l’importanza di questo studio nella comprensione dei processi atmosferici del pianeta.

