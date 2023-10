Il prototipo del satellite AST SpaceMobile solleva preoccupazioni sulla luminosità e sul potenziale impatto sull'astronomia

Un prototipo di satellite lanciato da AST SpaceMobile ha suscitato preoccupazioni tra gli astronomi a causa della sua luminosità nel cielo notturno. Il satellite, BlueWalker 3, è stato lanciato nell’orbita terrestre bassa nel settembre 2022 e ha utilizzato una grande antenna per supportare le comunicazioni dirette al dispositivo.

Gli astronomi di tutto il mondo hanno osservato BlueWalker 3 e ne hanno documentato la luminosità in un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista Nature. Poco dopo il dispiegamento dell'antenna, la magnitudine del satellite è aumentata da 6 a 0.4, rendendolo uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. Sebbene la luminosità abbia oscillato nel tempo, raggiungendo nuovamente la magnitudo 0.4 nell’aprile 2023, gli astronomi rimangono preoccupati per la crescente luminosità dei satelliti commerciali e per l’impatto che avrà sull’astronomia.

Siegfried Eggl dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, uno degli autori dello studio, ha espresso preoccupazione per la tendenza del lancio di satelliti commerciali più grandi e luminosi in futuro. Il Centro dell’Unione Astronomica Internazionale per la protezione del cielo scuro e silenzioso dalle interferenze delle costellazioni satellitari (IAU CPS) sta lavorando per studiare l’impatto delle costellazioni satellitari sull’astronomia e sviluppare metodi per mitigare tali effetti.

AST SpaceMobile ha dichiarato che sta collaborando con la NASA e gruppi di lavoro di astronomia per trovare soluzioni alle preoccupazioni sollevate. Hanno in programma di ridurre la luminosità dei satelliti attraverso “manovre di volo inclinate” e l’uso di materiali antiriflesso nei futuri satelliti.

Sebbene la costellazione di satelliti di AST SpaceMobile sia più piccola rispetto ad altre, con circa 90 satelliti necessari per la copertura globale, permangono preoccupazioni sulla luminosità e sulle interferenze con la radioastronomia. SpaceX ha collaborato con gli astronomi per affrontare la luminosità dei suoi satelliti Starlink e ha accordi di coordinamento con la National Science Foundation (NSF). La NSF sta inoltre finalizzando accordi simili con Amazon e OneWeb. Tuttavia, non è stato annunciato alcun accordo di coordinamento tra NSF e AST SpaceMobile.

Nonostante le preoccupazioni, gli astronomi comprendono la necessità di migliorare la connettività e l’accesso a Internet, ma sottolineano l’importanza di bilanciare i progressi con l’impatto negativo dei satelliti luminosi sul cielo notturno.

