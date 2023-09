Un nuovo metodo utilizza stelle Lyr RR a doppio periodo per misurare le distanze delle galassie

Gli astronomi hanno sviluppato un nuovo metodo per misurare accuratamente le distanze delle galassie utilizzando stelle RR Lyr a doppio periodo. Questo metodo elimina la necessità di osservazioni spettroscopiche e ha il potenziale di aumentare di oltre 20 volte il campione di galassie con distanze precise.

Le stelle RR Lyr sono variabili pulsanti che sono 100 volte più luminose del nostro Sole e hanno più del doppio dell'età. Possono servire come una “candela standard” per misurare le distanze delle galassie a causa della relazione tra il loro periodo di pulsazione e la luminosità. Queste stelle sono state ampiamente utilizzate per misurazioni della distanza, insieme alle classiche Cefeidi, per le galassie vicine a noi.

In un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, gli astronomi degli Osservatori Astronomici Nazionali dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno proposto di utilizzare stelle RR Lyr a doppio periodo per misurare le distanze delle galassie con un errore di distanza ottimizzato dell'1-2%.

Le stelle Lyr RR a doppio periodo sono uniche perché mostrano pulsazioni con più di un periodo. I due periodi sono associati a proprietà stellari come la massa e l'abbondanza degli elementi. Studiando questi due periodi, gli astronomi possono stabilire una relazione periodo-luminosità indipendente dall'abbondanza degli elementi, consentendo misurazioni della distanza basate esclusivamente sulla fotometria.

Questo nuovo metodo fornisce un modo per ottenere misurazioni della distanza delle galassie vicine esclusivamente dalla fotometria, senza fare affidamento su osservazioni spettroscopiche. Secondo il dottor Licai Deng, ricercatore senior della NAOC e coautore dello studio, questo metodo ha il potenziale per aumentare il campione di galassie con misurazioni della distanza ad alta precisione di un fattore pari a 20 o più.

Le stelle Lyr RR a doppio periodo non solo forniscono misurazioni accurate della distanza, ma anche preziose informazioni sulle abbondanze elementari. In futuro, con l’avvento di telescopi avanzati come il China Space Station Telescope e l’Osservatorio Vera C. Rubin, si prevede che verranno scoperte decine di migliaia di stelle RR Lyr a doppio periodo nelle galassie vicine. Utilizzando il metodo di misurazione della distanza basato su queste stelle, gli astronomi sperano di creare una mappa 3D intuitiva del Gruppo Locale e ottenere una costante di Hubble ad alta precisione.

Nel complesso, l’uso delle stelle RR Lyr a doppio periodo come indicatori di distanza offre una strada promettente per far avanzare la nostra comprensione del cosmo e delle vaste galassie al suo interno.

Fonte:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). L'uso di stelle RR Lyrae a doppio modo come robusti indicatori di distanza e metallicità. Astronomia della natura.

– Credito immagine: NAOC