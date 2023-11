Nuove scoperte: nubi di sabbia e atmosfere dinamiche trovate sull'esopianeta WASP-107b

By

In uno studio rivoluzionario, gli scienziati hanno fatto una rivelazione straordinaria su un esopianeta chiamato WASP-107b. Utilizzando i dati raccolti dal James Webb Space Telescope (JWST), i ricercatori hanno scoperto che l'atmosfera di questo lontano pianeta è composta da una combinazione dinamica di vapore acqueo, anidride solforosa e nuvole di sabbia. Con questa scoperta, hanno identificato un ciclo delle nuvole su WASP-107b che somiglia al processo di formazione delle nuvole sulla Terra, tranne per il fatto che le goccioline nella sua atmosfera sono fatte di sabbia anziché di vapore acqueo.

Sono state fatte in precedenza deduzioni sull’esistenza di nubi sugli esopianeti, ma questo è il primo caso in cui gli astronomi sono riusciti a identificare con successo la composizione chimica delle nubi su un pianeta situato al di fuori del nostro Sistema Solare. La dottoressa Achrene Dyrek, un'astronoma del CEA, un'organizzazione di ricerca finanziata dal governo francese, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “JWST consente una caratterizzazione atmosferica profonda di un esopianeta che non ha alcuna controparte nel nostro Sistema Solare; stiamo svelando nuovi mondi!”

Gli astronomi hanno utilizzato il Mid-Infrared Instrument (MIRI) del JWST per esaminare in dettaglio l'atmosfera di WASP-107b. Nonostante sia leggermente più piccolo di Giove, questo esopianeta ha una massa inferiore al 10% di quella del gigante gassoso, rendendolo uno degli esopianeti meno densi conosciuti. Questa caratteristica unica lo ha etichettato come un pianeta “soffice”, paragonabile allo zucchero filato.

La bassa densità di WASP-107b ha permesso agli astronomi di indagare la sua atmosfera più a fondo, scavando circa 50 volte più in profondità di quanto avrebbero potuto fare con Giove. Il gruppo di ricerca ha scoperto vapore acqueo, anidride solforosa e nubi di silicati nell’atmosfera, riscontrando in particolare l’assenza di metano, un gas serra. Questa assenza indica un interno potenzialmente caldo all’interno del pianeta.

A differenza delle sue controparti terrestri, le nuvole di sabbia su WASP-107b subiscono un ciclo continuo di sublimazione e condensazione, parallelo al ciclo del vapore acqueo sulla Terra. Il dottor Michiel Min dell'Istituto olandese per la ricerca spaziale SRON ha spiegato che le goccioline di sabbia nell'alta atmosfera evaporano in strati più profondi ed estremamente caldi, con il conseguente vapore di silicato che sale e si condensa per formare nuovamente nuvole. La presenza di nuvole di sabbia su questo esopianeta segna una pietra miliare significativa nella comprensione delle condizioni climatiche di altri mondi lontani.

Questa straordinaria scoperta rimodella la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria e getta nuova luce sul nostro Sistema Solare. Il lavoro dei ricercatori apre possibilità per ulteriori esplorazioni e approfondisce la nostra comprensione del vasto universo oltre il nostro vicinato celeste.

FAQ

1. Cos'è un pianeta extrasolare?

Un pianeta extrasolare è un pianeta che esiste al di fuori del nostro Sistema Solare, in orbita attorno a una stella diversa dal Sole.

2. Come sono state identificate le nuvole di sabbia su WASP-107b?

Gli scienziati hanno utilizzato lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio spaziale James Webb per esaminare l'atmosfera di WASP-107b in grande dettaglio, rivelando la presenza di nuvole di sabbia.

3. Qual è il significato di questi risultati?

Questa scoperta segna la prima identificazione della composizione delle nubi su un pianeta extrasolare distante. Fornisce informazioni sulle dinamiche atmosferiche di altri pianeti e amplia la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria.