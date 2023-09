Gli astronomi scoprono i potenziali buchi neri più vicini alla Terra nell'ammasso delle Iadi

Gli astronomi hanno proposto che i buchi neri più vicini alla Terra potrebbero essere nascosti nell’ammasso delle Iadi, che si trova a circa 150 anni luce dal sole. Questa scoperta suggerisce che questi buchi neri potrebbero essere stati espulsi dall’ammasso milioni di anni fa e ora vagano da soli per la galassia. Rispetto al buco nero più vicino precedentemente conosciuto, questi nuovi candidati sarebbero circa dieci volte più vicini alla Terra.

L'ammasso delle Iadi è un ammasso aperto, composto da centinaia di stelle nella costellazione del Toro. Gli ammassi aperti sono gruppi di stelle che si ritiene si siano formati contemporaneamente dalla stessa nube di gas e polvere. Di conseguenza, le stelle all’interno di questi ammassi condividono caratteristiche comuni in termini di composizione chimica ed età.

Per indagare sulla potenziale presenza di buchi neri nell'ammasso delle Iadi, un team di ricercatori guidati da Stefano Torniamenti dell'Università di Padova ha condotto simulazioni del movimento e dell'evoluzione delle stelle all'interno dell'ammasso. Queste simulazioni includevano buchi neri e i risultati sono stati confrontati con le osservazioni fatte dal telescopio spaziale Gaia riguardo alle velocità e alle posizioni delle stelle nell’ammasso.

I ricercatori sono giunti alla conclusione che i modelli di simulazione che meglio corrispondevano alle osservazioni includevano due o tre buchi neri all’interno dell’ammasso. Inoltre, anche le simulazioni che tenevano conto dell’espulsione dei buchi neri dalle Iadi non più di 150 milioni di anni fa erano in linea con i dati di Gaia. Ciò suggerisce che se i buchi neri venissero espulsi violentemente dall’ammasso, la loro precedente esistenza sarebbe ancora evidente nella popolazione stellare.

Anche se i buchi neri avessero già lasciato le Iadi, le simulazioni indicano che rimarrebbero i buchi neri più vicini alla Terra. Quest’anno sono stati scoperti precedenti record per i buchi neri più vicini alla Terra, Gaia BH1 e Gaia BH2, che si trovano rispettivamente a 1,560 e 3,800 anni luce di distanza. In confronto, i potenziali buchi neri nell’ammasso delle Iadi sarebbero molto più vicini.

La ricerca evidenzia l’impatto del telescopio spaziale Gaia, che ha permesso agli astronomi di studiare per la prima volta le singole posizioni e i movimenti delle stelle in ammassi come le Iadi. Misurando accuratamente le posizioni e i movimenti di miliardi di stelle, Gaia consente di rilevare le influenze gravitazionali di oggetti nascosti come i buchi neri.

I risultati di questo studio fanno luce sulla presenza e sulla distribuzione dei buchi neri nella galassia e contribuiscono a una migliore comprensione dell’evoluzione degli ammassi stellari. La ricerca è stata pubblicata nel Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

Fonte:

– “Gli astronomi trovano i potenziali buchi neri più vicini alla Terra.” Space.com.

– “I buchi neri più vicini alla Terra potrebbero essere in agguato nell’ammasso delle Iadi”. Nuovo Atlante