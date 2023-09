Evoluzione spettrale di XTE J1810–189 studiata dagli astronomi

By

Gli astronomi europei hanno utilizzato il Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per condurre l'analisi spettrale di XTE J1810–189, una binaria a raggi X di piccola massa. I loro risultati, pubblicati sul server di prestampa arXiv, forniscono preziose informazioni sull’evoluzione spettrale di questo sistema.

Le binarie a raggi X (XRB) consistono in una stella normale o una nana bianca che trasferisce massa su una stella di neutroni compatta o su un buco nero. Le binarie a raggi X di piccola massa (LMXB) e le binarie a raggi X di massa elevata (HMXB) si distinguono in base alla massa della stella compagna.

XTE J1810–189 è una stella di neutroni LMXB con una distanza stimata tra 11,400 e 28,400 anni luce. Presenta un comportamento transitorio, alternando fasi quiescenti e periodi di maggiore emissione di raggi X dovuti all'accrescimento sulla stella di neutroni.

Durante un'esplosione di raggi X nel settembre 2020, gli astronomi guidati da Arianna Manca dell'Università di Cagliari in Italia hanno osservato XTE J1810–189 per studiarne l'evoluzione spettrale. I ricercatori hanno analizzato i dati di 33 osservazioni NICER, 23 delle quali hanno fornito statistiche sufficienti per l'analisi spettrale.

Lo studio ha rivelato che la maggior parte delle osservazioni potrebbero essere ben adattate da un componente termicamente Comptonizzato che variava leggermente nel tempo. L'indice fotonico di questa componente ha raggiunto il suo valore più alto verso la fine dell'esplosione. La temperatura del corpo nero Comptonizzato è stata determinata intorno a 0.6 keV.

Sono necessarie ulteriori indagini per determinare se i fotoni seme per la componente Comptonizzazione provengono dal disco di accrescimento o dalla stella di neutroni. I ricercatori hanno concluso che XTE J1810–189 non ha raggiunto uno stato completamente alto/morbido durante l'esplosione e aveva una luminosità massima misurata di circa un decilione di erg/s.

Le osservazioni NICER hanno anche scoperto la presenza di esplosioni termonucleari durante la fase di outburst, indicando la presenza di una stella di sequenza principale ricca di idrogeno all'interno del sistema.

In sintesi, lo studio fornisce preziose informazioni sull’evoluzione spettrale di XTE J1810–189 utilizzando i dati NICER. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l'origine del componente Comptonization e la natura del sistema.

