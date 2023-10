Nuove conoscenze sulla formazione del sistema solare: analisi di campioni di asteroidi e osservazione di dischi protoplanetari

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha recentemente consegnato un campione di polvere e ciottoli raccolti dalla superficie dell'asteroide vicino alla Terra Bennu. Questo campione verrà analizzato per comprendere meglio come si è formato il nostro sistema solare e i materiali coinvolti. Questa analisi avrà luogo nella stessa struttura che ha esaminato le rocce e la polvere degli sbarchi lunari del programma Apollo, contribuendo alla nostra conoscenza della formazione e dell'evoluzione del sistema solare.

Per gli astronomi che studiano la formazione dei pianeti attorno alle stelle nei sistemi solari distanti, la capacità di raccogliere e analizzare campioni da vicino non è attualmente possibile. Si affidano invece a osservazioni remote mediante telescopi. Sebbene queste osservazioni forniscano informazioni preziose, hanno una capacità limitata di misurare direttamente le proprietà di interesse.

I dischi protoplanetari, che sono dischi di gas e polvere che orbitano attorno a giovani stelle, offrono preziose informazioni sulle prime fasi della formazione dei pianeti. Sfortunatamente, questi dischi si trovano a molti anni luce di distanza dal nostro sistema solare, rendendo impossibile l’invio di veicoli spaziali per misurare direttamente la loro composizione. Gli astronomi possono osservare e studiare queste regioni lontane solo a distanza utilizzando i telescopi.

Per determinare le proprietà dei dischi protoplanetari, gli astronomi calcolano le distanze indirettamente utilizzando misurazioni della parallasse. La parallasse è l'apparente cambiamento nella posizione di una stella causato dall'orbita della Terra attorno al sole. Una volta nota la distanza, gli astronomi possono determinare la luminosità del disco protoplanetario e della sua stella. La luminosità, misurata in watt, influenza la composizione e la dimensione delle particelle di polvere che formano gli asteroidi e i nuclei planetari.

Quando osservano sistemi distanti, gli astronomi fanno affidamento anche sul colore apparente delle stelle e del gas e della polvere nei dischi protoplanetari per determinare la temperatura e la luminosità. Analizzando la luminosità a diverse lunghezze d'onda, gli astronomi possono misurare il colore degli oggetti celesti. Gli oggetti più caldi emettono più luce blu, risultando in un colore più blu e un numero corrispondente più piccolo.

Sebbene gli astronomi non possano raccogliere direttamente campioni da sistemi solari distanti come ha fatto OSIRIS-REx con Bennu, continuano a ottenere preziose informazioni attraverso osservazioni e analisi remote. Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione del nostro sistema solare, così come di altri in tutto l’universo.

