Comprendere la formazione dei sistemi solari: lezioni dai campioni di Bennu

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è recentemente tornata sulla Terra dopo aver raccolto un campione di polvere e ciottoli dalla superficie dell'asteroide vicino alla Terra Bennu. L’analisi di questo campione fornirà preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione del nostro sistema solare.

Gli scienziati inizieranno l'analisi del campione di Bennu nella stessa struttura che ha studiato le rocce e la polvere degli sbarchi lunari dell'Apollo. Studiando questi campioni incontaminati, gli astronomi sperano di ottenere una migliore comprensione dei processi che hanno plasmato il nostro sistema solare.

Per gli astronomi che studiano i giovani sistemi solari in galassie lontane, l’invio di veicoli spaziali robotici per raccogliere campioni non è un’opzione fattibile. Si affidano invece a osservazioni remote utilizzando telescopi per raccogliere dati da lontano. Tuttavia, le informazioni ottenute attraverso le osservazioni telescopiche sono limitate e gli astronomi calcolano le proprietà di interesse utilizzando misurazioni indirette.

I dischi protoplanetari, che sono dischi di gas e polvere che orbitano attorno a giovani stelle, svolgono un ruolo cruciale nella formazione dei pianeti. Tuttavia, questi dischi si trovano a molti anni luce di distanza dal nostro sistema solare, rendendo impossibile l’invio di una missione di ritorno del campione come OSIRIS-REx. Di conseguenza, gli astronomi possono osservare questi distanti sistemi protoplanetari solo da remoto.

Determinare la distanza e la luminosità in questi sistemi protoplanetari è un compito impegnativo. Gli astronomi utilizzano misurazioni precise della parallasse, che implicano l'osservazione di piccoli cambiamenti nella posizione apparente delle stelle causati dall'orbita della Terra attorno al Sole, per determinare indirettamente la distanza da questi sistemi. Con la conoscenza della distanza, gli astronomi possono quindi calcolare la luminosità dei dischi protoplanetari e delle stelle ad essi associati.

La luminosità, che è la potenza emessa da un oggetto, influenza le proprietà dei dischi protoplanetari. Alterando la dimensione e la composizione delle particelle di polvere, la luminosità gioca un ruolo vitale nella formazione degli asteroidi e dei nuclei planetari. Tuttavia, misurare la luminosità direttamente dalla Terra non è possibile. Gli astronomi misurano la luminosità apparente di una stella o di un oggetto e calcolano la sua luminosità in base alla luminosità osservata e alla distanza dell'oggetto.

La temperatura è un altro fattore essenziale che influenza la luminosità, ma misurare direttamente la temperatura di sistemi distanti è impegnativo. Invece, gli astronomi utilizzano misurazioni precise del colore apparente delle stelle e del gas e della polvere nei dischi protoplanetari per stimare la loro temperatura. Queste immagini a colori sono composte da più immagini scattate attraverso diversi filtri colorati.

Studiando i campioni di Bennu, gli scienziati sperano di saperne di più sulla formazione e sulla composizione del nostro sistema solare. Le conoscenze acquisite da queste analisi contribuiranno alla nostra comprensione di come si formano i pianeti attorno a stelle distanti e dei processi coinvolti nella creazione dei dischi protoplanetari.

