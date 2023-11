Gli scienziati scoprono un segnale radio antico ed energetico, che svela i misteri dell'universo

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria, rivelando un segnale radio vecchio di otto miliardi di anni che contiene livelli di energia senza precedenti. Questa straordinaria scoperta fa luce sull’incredibile potere e sui misteri dell’universo. Identificato come FRB 20220610A, questo “raffico radio veloce” è durato solo un millisecondo ma ha rilasciato una quantità sorprendente di energia, equivalente a quella che il sole emette in 30 anni.

La vera natura di queste esplosioni fugaci ha sempre lasciato perplessi gli scienziati a causa della loro durata incredibilmente breve. Tuttavia, gli esperti suggeriscono che potrebbero derivare dalla fusione delle galassie, un evento cosmico che dà vita a nuove stelle. Inoltre, questi lampi possono essere potenzialmente utilizzati per misurare la massa degli elementi nella vasta distesa tra le galassie, che fino ad ora sono rimasti dispersi.

Il coautore dello studio, Ryan Shannon, ha spiegato: "Se valutiamo la quantità di materia normale nell'universo - tutti gli atomi che compongono tutto ciò che conosciamo - scopriamo che ne manca più della metà". Si ritiene che questa materia mancante risieda nello spazio tra le galassie, non rilevabile utilizzando le tecniche di osservazione convenzionali a causa della sua alta temperatura e dell'estrema diffusione.

L’importante segnale radio è stato rilevato utilizzando il radiotelescopio australiano SKA Pathfinder, seguito da un esame più approfondito utilizzando un telescopio in Cina. Questa osservazione di follow-up ha confermato che questo lampo radio veloce è il più antico e distante mai scoperto. Questi risultati segnano una pietra miliare significativa nella nostra comprensione delle origini e dell’evoluzione dell’universo.

Mentre la scienza continua a svelare gli enigmi del cosmo, gli astronomi si trovano ad affrontare un altro fenomeno inspiegabile: un oggetto misterioso che emette onde radio ogni 21 minuti negli ultimi 45 anni. Nonostante anni di studio, gli scienziati non sono ancora in grado di spiegare in modo definitivo la fonte o lo scopo di questa sconcertante ricorrenza, evidenziando gli innumerevoli misteri che restano da risolvere nel nostro vasto universo.

FAQ:

D: Cos'è un lampo radio veloce?

R: I lampi radio veloci sono segnali radio transitori che durano solo pochi millisecondi e rilasciano un'enorme quantità di energia. La loro origine non è ancora del tutto compresa.

D: Cosa causa i lampi radio veloci?

R: La causa esatta dei lampi radio veloci è incerta, ma si ritiene che possano essere associati a eventi cosmici come la fusione delle galassie o il collasso delle stelle di neutroni.

D: Qual è la materia mancante nell'universo?

R: La materia mancante si riferisce alla massa sconosciuta nell'universo, che si ritiene esista tra le galassie. Si ritiene che questa materia sia difficile da rilevare a causa della sua temperatura estremamente elevata e della bassa densità.

D: Come è stato scoperto il più antico lampo radio veloce?

R: Il più antico lampo radio veloce conosciuto, FRB 20220610A, è stato rilevato utilizzando il radiotelescopio australiano SKA Pathfinder e confermato utilizzando un telescopio in Cina.

Fonti: Science (rivista)