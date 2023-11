Un antico segnale radio dalle profondità dell'universo svela i segreti della creazione galattica

By

In una scoperta rivoluzionaria, gli astronomi hanno rilevato uno sorprendente segnale radio che ha avuto origine otto miliardi di anni fa. Questa immensa esplosione di energia, nota come FRB 20220610A, è durata solo un millisecondo ma ha liberato una quantità insondabile di energia equivalente alle emissioni del sole nell’arco di tre decenni. Questa scoperta sbalorditiva, pubblicata su Science, non solo offre uno sguardo sulla natura misteriosa di questi lampi radio veloci, ma fornisce anche preziose informazioni sulla formazione delle stelle.

I lampi radio veloci sono tra i fenomeni più enigmatici del cosmo. A causa della loro natura fugace, comprendere le loro vere origini si è rivelato difficile per gli scienziati. Tuttavia, vi è un crescente consenso sul fatto che queste esplosioni emergano quando le galassie si scontrano, provocando la nascita di nuove stelle. Inoltre, gli scienziati ritengono che questi eventi cosmici potrebbero servire come mezzo per svelare il puzzle della materia mancante nell’universo.

Il coautore Ryan Shannon spiega che, sebbene la maggior parte della materia normale prevista nell'universo, compresi gli atomi che compongono tutti gli elementi conosciuti, rimanga sconosciuta, probabilmente risiede nel vasto spazio tra le galassie. Tuttavia, le tecniche di osservazione tradizionali hanno difficoltà a rilevare questa materia, poiché potrebbe essere incredibilmente diffusa e rovente.

La scoperta di questo importante segnale radio è stata resa possibile dal radiotelescopio australiano SKA Pathfinder, che per primo ha rilevato il lampo. Ulteriori ricerche sono state poi condotte utilizzando un telescopio in Cina, confermando che questo lampo radio veloce è l'esemplare più antico e distante trovato fino ad oggi. Ogni nuova rivelazione avvicina gli scienziati a svelare i misteri del nostro universo.

FAQ:

D: Cos'è FRB 20220610A?

R: FRB 20220610A si riferisce a un particolare lampo radio veloce scoperto dagli astronomi. È un antico segnale radio che ha avuto origine otto miliardi di anni fa.

D: Cosa causa i lampi radio veloci?

R: Si ritiene che i lampi radio veloci si verifichino quando le galassie si scontrano, innescando la formazione di nuove stelle.

D: Qual è la materia mancante nell'universo?

R: La materia mancante si riferisce alla materia normale non contabilizzata nell'universo, che gli scienziati sospettano esista tra le galassie ma che è difficile da osservare utilizzando tecniche convenzionali.

D: Come è stato rilevato l'antico segnale radio?

R: Il segnale è stato rilevato per la prima volta utilizzando il radiotelescopio australiano SKA Pathfinder e successivamente è stato osservato e convalidato utilizzando un telescopio in Cina.