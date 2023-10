Osservazione dei resti di supernova nel Cigno: nuove intuizioni da Hubble

By

I ricercatori hanno recentemente pubblicato un nuovo studio su The Astrophysical Journal basato sulle osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble del Cygnus Loop, un resto di supernova situato a circa 2600 anni luce di distanza. Lo studio si concentra su una sezione nord-orientale del Cygnus Loop, osservata da Hubble negli ultimi due decenni.

Le immagini di Hubble del Cygnus Loop rivelano dettagli intricati e forniscono preziose informazioni sulle differenze di densità incontrate dalle onde d'urto prodotte dall'esplosione di supernova mentre si propagano nello spazio. Queste onde d'urto creano turbolenze nelle regioni dietro di loro. Secondo l’autore principale Ravi Sankrit dello Space Telescope Science Institute, le immagini di Hubble sono spettacolari e offrono una chiarezza senza precedenti, consentendo agli scienziati di studiare da vicino ciò che sta accadendo ai margini dell’onda d’urto in espansione.

Lo studio esamina un filamento della linea Balmer, un sottile filo di gas che appare rosso-arancio nelle immagini di Hubble. Le linee di Balmer sono emissioni di linee spettrali provenienti da atomi di idrogeno che indicano diversi stati energetici. L'onda d'urto del resto della supernova riscalda l'idrogeno neutro, che poi si raffredda e rilascia fotoni, facendo apparire rosso il filamento. Il livello energetico specifico dei fotoni è noto come linea H-alfa ed è visibile come una linea spettrale rosso intenso in tutto l'Universo.

La ricerca analizza anche un'altra riga spettrale chiamata OIII, che appare blu ed è causata dall'ossigeno ionizzato. L'emissione OIII è più indietro rispetto all'onda d'urto ed è visibile nelle immagini di Hubble. Misurando lo spostamento Doppler nella luce H-alfa e OIII, gli astronomi possono determinare la velocità radiale del gas mentre si espande verso l'esterno dal resto della supernova.

Le osservazioni rivelano che il gas nel Cygnus Loop si muove a oltre mezzo milione di miglia all'ora, con variazioni di velocità che danno luogo a una morfologia increspata del foglio. Queste increspature nello strato di gas si verificano quando l’onda d’urto incontra densità diverse nel mezzo interstellare.

Lo studio identifica e mappa anche tre tipi di shock nel Cygnus Loop: shock radiativi, non radiativi e transitori. Osservare e comprendere il comportamento di questi shock fornisce informazioni su come i resti di supernova si evolvono mentre le loro onde d’urto viaggiano attraverso lo spazio e interagiscono con altra materia.

Nel complesso, le osservazioni di Hubble del Cygnus Loop hanno fornito viste straordinarie dell’onda d’urto in espansione e delle sue interazioni con il mezzo interstellare circostante. Lo studio conclude che il fronte d’urto si è mosso dolcemente senza decelerazione o cambiamenti significativi nella morfologia o nella luminosità negli ultimi 20 anni di osservazione.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– Istituto di scienza del telescopio spaziale