Il legame tra quasar e polvere: approfondimenti da una nuova ricerca

By

Uno studio recente ha gettato nuova luce sulla connessione tra i quasar e la quantità di polvere che li circonda. I quasar sono galassie distanti con nuclei estremamente luminosi, alimentati da un buco nero supermassiccio che si alimenta attivamente. L'interazione tra la polvere e il gas che vorticano nel buco nero fa sì che il materiale emetta un bagliore intenso, che supera la luminosità di tutte le altre stelle della galassia. I ricercatori hanno ora scoperto che i quasar circondati da più polvere tendono a mostrare emissioni radio più forti.

I quasar sono rinomati per la loro luminosità, con i loro nuclei che appaiono tipicamente blu a causa della presenza di buchi neri supermassicci luminosi e degli anelli di materia circostanti. Tuttavia, esiste un sottoinsieme di quasar che appaiono rossi e le ragioni alla base di questo fenomeno sono rimaste sfuggenti. Per esplorare ulteriormente questo aspetto, gli scienziati si sono rivolti al Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), utilizzato per mappare strutture su larga scala nell’universo nel corso di una missione di cinque anni.

Sfruttando le osservazioni di DESI, i ricercatori hanno misurato l'arrossamento o la quantità di polvere in un campione di circa 35,000 quasar. Hanno scoperto che tutti i quasar rossi nel loro campione erano circondati da notevoli quantità di polvere, situata principalmente attorno alle regioni centrali delle galassie. Questi risultati, pubblicati negli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society, forniscono preziosi spunti sulla natura dei quasar rossi.

L'autrice principale dello studio, Victoria Fawcett, riconosce che molte domande rimangono senza risposta sui quasar rossi. Determinare se le emissioni radio potenziate siano causate dai venti dei buchi neri o dai getti radio è un’area che richiede ulteriori indagini. Fawcett esprime ottimismo sul fatto che il crescente campione di quasar rossi DESI, man mano che la missione procede, contribuirà a una comprensione più completa di questi intriganti oggetti.

Mentre lo strumento spettroscopico per l'energia oscura continua la sua corsa di osservazione primaria, si prevede che raccoglierà spettri ottici per circa tre milioni di quasar. Le intuizioni ottenute da DESI giocheranno senza dubbio un ruolo fondamentale nello svelare i misteri che circondano i quasar e il loro rapporto con la polvere.

Fonte:

– Victoria Fawcett et al., Avvisi mensili della Royal Astronomical Society (2021)

– “Prima prova trovata che collega i buchi neri all’energia oscura: un’immersione profonda” (fonte)

– “I dati di rilascio anticipato dello strumento spettroscopico dell’energia oscura contengono due milioni di oggetti” (fonte)