Il disco distorto della Via Lattea e il ruolo della materia oscura

Un recente studio condotto dagli astronomi di Harvard presso il Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian (CfA) fanno luce sulle peculiarità del disco esterno della Via Lattea. I ricercatori hanno scoperto che la forma deformata e svasata del disco può essere spiegata dalla presenza di un alone inclinato di materia oscura che circonda la galassia. Questa scoperta non solo supporta le teorie esistenti sulla formazione della Via Lattea, ma offre anche spunti sulla natura enigmatica della materia oscura.

La Via Lattea risiede all'interno di una nube diffusa conosciuta come alone stellare, che si estende ben oltre la galassia stessa. Studi precedenti hanno determinato che l’alone stellare è inclinato e di forma ellittica. Basandosi su questa scoperta, gli scienziati di questo nuovo studio hanno ipotizzato una forma simile per l’alone di materia oscura, che comprende l’intera Via Lattea e i suoi dintorni.

Poiché la materia oscura non interagisce con la luce, la sua presenza e le sue caratteristiche possono essere dedotte solo attraverso metodi indiretti. Utilizzando modelli per calcolare le orbite delle stelle all'interno di un alone di materia oscura inclinato e oblungo, i ricercatori sono stati in grado di ottenere una corrispondenza quasi perfetta con precedenti osservazioni sulla natura disordinata e svasata del disco della galassia.

Secondo i coautori dello studio, Charlie Conroy e Lars Hernquist, un alone scuro inclinato offre una spiegazione elegante sia per la grandezza che per la direzione del disco distorto della Via Lattea. Sebbene tale forma di alone sia comune nelle simulazioni, questo studio rappresenta la prima indagine sul suo effetto sulla nostra galassia.

I risultati di questa ricerca rafforzano anche l’idea prevalente che la Via Lattea abbia subito una collisione con un’altra galassia, uno scenario che i ricercatori ipotizzavano da tempo. La presenza di un alone disallineato e a forma di pallone da calcio suggerisce che la galassia abbia vissuto un evento di fusione.

Inoltre, il calcolo effettuato da questo studio sulla probabile forma dell’alone di materia oscura potrebbe fornire informazioni sulle proprietà e sulla natura delle particelle della materia oscura stessa, che rimangono sfuggenti nel campo della fisica. La deviazione dalla forma sferica nei dati della galassia indica che ci sono limiti al modo in cui la materia oscura interagisce con se stessa.

Se questi risultati fossero confermati, potrebbero aprire la strada a nuovi metodi di studio della materia oscura invisibile che permea il cosmo. Ciò potrebbe includere tecniche innovative per rilevare le tracce cinematiche dei sub-alone oscuri, che sono piccoli aloni di materia oscura che vorticano attorno alla galassia.

Questo studio apre interessanti possibilità per svelare i misteri della materia oscura e acquisire una comprensione più profonda dell’evoluzione della nostra galassia. Esaminando le caratteristiche uniche del disco della Via Lattea, gli astronomi si stanno avvicinando alla comprensione delle complessità del cosmo.

Riferimento della Gazzetta:

Han, JJ, Conroy, C. & Hernquist, L. Un'origine di alone scuro inclinato della deformazione e del bagliore del disco galattico. Nat Astron (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02076-9