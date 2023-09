Le galassie nell'universo primordiale assomigliano alla nostra Via Lattea, secondo uno studio

Utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST), i ricercatori hanno scoperto che le galassie dell’universo primordiale sono più simili alla nostra Via Lattea di quanto si credesse in precedenza. Questa scoperta sfida le teorie esistenti sull’evoluzione cosmica e fornisce nuove intuizioni sulla formazione e sull’evoluzione delle galassie.

Precedenti osservazioni con il telescopio spaziale Hubble hanno portato gli scienziati a credere che le galassie come la Via Lattea fossero rare finché l’universo non aveva circa sei miliardi di anni. Tuttavia, il JWST ha rivelato che queste galassie a disco, caratterizzate dalla loro forma a frittella e dai bracci a spirale, erano in realtà 10 volte più comuni di quanto si pensasse inizialmente.

La scoperta suggerisce che queste galassie simili alla Via Lattea si siano formate circa 10 miliardi di anni fa o anche prima, alterando in modo significativo la nostra comprensione di come avviene la formazione delle galassie. Precedenti ipotesi ritenevano questi tipi di galassie troppo fragili per esistere nell’universo primordiale, poiché si pensava che le fusioni tra galassie distruggessero le loro forme delicate.

L'autore principale dello studio, Leonardo Ferreira dell'Università di Victoria, sottolinea l'importanza dei risultati del JWST. Egli afferma: “Il fatto che JWST trovi così tante [galassie a disco] è un altro segno della potenza di questo strumento e del fatto che le strutture delle galassie si formano prima nell’universo, molto prima in realtà, di quanto chiunque avesse previsto”.

Questi risultati hanno implicazioni per lo sviluppo della vita all’interno di queste galassie. La natura della loro formazione suggerisce che potrebbero avere le condizioni necessarie affinché la vita possa sorgere.

Lo studio solleva anche interrogativi sul ruolo della materia oscura nell’universo primordiale, un’area ancora poco compresa. Queste nuove scoperte sfidano gli scienziati a riconsiderare la loro comprensione dell’evoluzione delle galassie e della formazione delle prime galassie negli ultimi 10 miliardi di anni.

La ricerca, pubblicata sull’Astrophysical Journal, segna un importante cambiamento nella nostra comprensione della formazione delle strutture cosmiche. La tecnologia migliorata del JWST ha offerto agli astronomi l'opportunità di osservare per la prima volta la vera struttura di queste galassie, portando a scoperte rivoluzionarie sulla storia primordiale dell'universo.

– Nina Massey, corrispondente scientifica della PA