Gli astronomi scoprono oggetti inaspettati oltre la cintura di Kuiper

Nello spettacolo di SYFY The Ark, i viaggi nello spazio sembrano inimmaginabilmente vasti ed esilaranti rispetto alla nostra esplorazione spaziale nel mondo reale. Tuttavia, una recente analisi dei dati d’archivio suggerisce che il nostro sistema solare potrebbe essere ancora più ampio di quanto si pensasse in precedenza. L'equipaggio dell'Arca Uno, nel loro viaggio verso Proxima centauri, la stella a noi più vicina, avrebbe avuto l'opportunità di vedere da vicino i confini più remoti del nostro vicinato celeste se in quel momento non fossero stati in stasi.

Gli astronomi che studiano i margini del sistema solare si affidano ai telescopi sulla Terra e nello spazio per osservare gli oggetti distanti. Tipicamente, il nostro sistema solare si estende fino a circa 50 unità astronomiche (UA), che è la distanza media tra la Terra e il Sole. Oltre a ciò, c’è principalmente spazio vuoto, con alcuni veicoli spaziali come Voyager e New Horizons che si avventurano più lontano.

Tuttavia, recenti analisi che hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per studiare i dati d’archivio del telescopio Subaru sul vulcano Mauna Kea delle Hawaii hanno scoperto una dozzina di oggetti in orbita oltre le 60 UA. Questo è quasi un miliardo di miglia oltre la presunta fine della cintura di Kuiper. I risultati, presentati a una conferenza scientifica planetaria, devono ancora essere sottoposti a revisione paritaria, ma se confermati, indicano che la cintura di Kuiper potrebbe estendersi più ampia di quanto precedentemente immaginato.

È interessante notare che non sono stati scoperti oggetti tra 50 e 60 UA, suggerendo un potenziale divario tra due cinture distinte. Tuttavia, la piccola dimensione del campione di oggetti identificati rende difficile trarre conclusioni concrete.

Anche le osservazioni della sonda spaziale New Horizons supportano questi risultati. Inizialmente gli scienziati si aspettavano che i livelli di polvere spaziale diminuissero in modo significativo una volta che la sonda avesse lasciato la fascia di Kuiper. Tuttavia, questo non era il caso, suggerendo la presenza di oggetti più grandi che si scontrano tra loro e creano livelli di polvere più elevati.

La sonda New Horizons si trova attualmente a una distanza di circa 57 UA e si prevede che raggiungerà le 60 UA nell'ottobre del 2024. Gli scienziati sperano che una volta raggiunta questa distanza, possa esplorare una di queste enigmatiche rocce spaziali e scoprire di più su ciò che si trova oltre.

