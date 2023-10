Un caso estremo: la scoperta del denso esopianeta GJ367 b

Gli astronomi hanno fatto una scoperta sorprendente nel regno degli esopianeti. Si è scoperto che il pianeta GJ367 b, situato a circa 31 anni luce dalla Terra, è notevolmente denso. Questo corpo celeste, con un periodo orbitale di sole 7.7 ore, orbita attorno alla sua stella ospite, GJ367. GJ367 b è piuttosto unico, poiché ha una massa pari al 60% di quella terrestre e un raggio pari a circa il 70% di quello terrestre.

Un aspetto interessante di GJ367 b è la sua densità. La sua massa e il suo raggio hanno permesso agli scienziati di calcolare una densità di 10.2 grammi per centimetro cubo, più del doppio di quella della Terra. Questa scoperta indica che GJ367 b è fatto interamente di ferro, somigliante al nucleo terrestre. Tuttavia, non è chiaro come si sia formato un pianeta così denso e come sia migrato così vicino alla sua stella ospite.

Una spiegazione plausibile è che GJ367 b sia il nucleo spogliato di un pianeta. Gli strati esterni potrebbero essere stati strappati via da processi catastrofici, potenzialmente dalle energie emesse dalla stella ospite. Un'altra teoria suggerisce che GJ367 b abbia avuto origine in una regione del disco protoplanetario particolarmente ricca di materiali, da cui la sua composizione densa.

GJ367 b è stato inizialmente scoperto dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Le osservazioni di follow-up effettuate dai ricercatori dell'Osservatorio Karl Schwarzschild e del consorzio internazionale KESPRINT hanno fornito informazioni cruciali sulle masse e sui raggi degli esopianeti nel sistema. Sebbene in questo sistema siano stati identificati altri due pianeti di piccola massa, le misurazioni accurate della loro massa e del loro raggio devono ancora essere determinate.

Questi risultati significativi sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters. Artie Hatzes, direttore dell'Osservatorio Karl Schwarzschild, sottolinea l'importanza di misurare accuratamente la massa e il raggio degli esopianeti per sviluppare teorie sulla loro formazione. Hatzes sottolinea inoltre la necessità di esplorare e scoprire più oggetti all'interno dei sistemi planetari per acquisire una comprensione completa dei sistemi extrasolari.

Questa straordinaria scoperta mette alla prova la nostra attuale conoscenza della formazione planetaria e solleva domande intriganti sulla diversità dei pianeti e sulle loro origini. Mentre gli astronomi continuano le loro esplorazioni e approfondiscono i misteri dell’universo, sperano di scoprire ulteriori informazioni sull’enigmatico mondo degli esopianeti.

