Nuovo Mistero: Allineamento delle Novae Lungo il Getto di M87

Gli scienziati hanno scoperto un allineamento sconcertante tra le nove e un getto di plasma in una vicina galassia supermassiccia conosciuta come M87. Le novae sono eventi esplosivi che si verificano quando una stella nana bianca accumula materiale da una stella vicina. M87 ospita anche un enorme getto di plasma che si estende dal suo nucleo galattico. Fino a poco tempo fa, gli astronomi credevano che questi due fenomeni non fossero correlati. Tuttavia, nuovi dati provenienti dal telescopio spaziale Hubble hanno rivelato che le novae in M87 sono insolitamente allineate lungo il getto invece di essere distribuite casualmente in tutta la galassia.

Un team di astronomi ha utilizzato i dati di due rilevamenti condotti dal telescopio spaziale Hubble per confermare la presenza di 135 novae in M87. Le novae sembrano formarsi con una frequenza inaspettata lungo il percorso del getto. Il team ha affermato che la probabilità che questa distribuzione avvenga per caso è estremamente bassa. Tuttavia, non è chiaro se questo allineamento sia esclusivo di M87 o un evento comune nelle galassie con getti.

Le nove sono causate da esplosioni sulla superficie di stelle nane bianche in coppie binarie. La nana bianca accumula materiale dalla sua stella compagna, provocando un'esplosione termonucleare. Nel frattempo, il getto galattico di M87 è alimentato dal buco nero centrale. Mentre il materiale si muove a spirale nel buco nero, forma un disco di accrescimento e un’intensa radiazione viene espulsa a velocità relativistiche attraverso il getto.

Esistono diverse teorie su come il getto di M87 possa innescare le novae. Una possibilità è che la radiazione proveniente dal getto stia riscaldando le stelle donatrici e aumentando il trasferimento di massa verso le nane bianche. Tuttavia, i calcoli non supportano questa teoria poiché la radiazione è troppo debole per avere un effetto significativo. Un’altra ipotesi è che il getto stia innescando la formazione stellare, portando a più sistemi stellari binari e, successivamente, a più novae. Tuttavia, questa spiegazione non è in linea con le osservazioni del controgetto della galassia.

I ricercatori stanno considerando altre possibilità, come le onde d’urto del getto che trasportano gas e polvere insieme per formare nubi di mezzo interstellare. Queste nubi, una volta raggiunte i sistemi stellari binari, potrebbero aumentare l’accrescimento di materiale e innescare novae. Un’altra ipotesi è che le onde d’urto potrebbero riscaldare le stelle, aumentando la velocità di trasferimento di massa. Tuttavia, queste idee sono attualmente speculative e richiedono ulteriori indagini.

In conclusione, l'allineamento delle novae lungo il getto di M87 rappresenta un mistero affascinante per gli astronomi. Il collegamento tra questi due fenomeni rimane inspiegabile e i ricercatori stanno lavorando per scoprirne la causa sottostante. L’aumento del tasso di novae lungo il getto di M87 è una scoperta significativa che solleva interrogativi intriganti sull’interazione tra getti galattici ed esplosioni stellari.

