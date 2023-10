Gli astronomi scoprono nuove prove di stelle in fuga dai loro luoghi di nascita

By

Gli astronomi sono da tempo affascinati dal processo con cui le stelle fuggono dai loro luoghi di nascita e si diffondono in tutta la galassia, poiché questo gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione galattica. Sebbene gli studi teorici abbiano proposto due possibili spiegazioni per questo fenomeno, i dati osservativi sulle stelle in fuga sono rimasti limitati e incompleti. Tuttavia, un recente studio innovativo condotto da un team congiunto di ricercatori dell’Osservatorio Astronomico Nazionale (NAOC) dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), dell’Osservatorio di Shanghai del CAS e dell’Università di Guangzhou ha gettato nuova luce sullo stato iniziale della fuga stelle.

Utilizzando linee spettrali molecolari ad alta risoluzione, i ricercatori hanno utilizzato l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) per osservare numerose giovani regioni di formazione stellare. Le loro osservazioni hanno portato alla scoperta di un nucleo protostellare nella regione di formazione stellare G352.63-1.07 che mostrava un netto spostamento di velocità. Le linee molecolari osservate nel nucleo hanno fornito prove convincenti del fatto che la protostella aveva una velocità diversa rispetto alla sua nube progenitrice, indicando che era in procinto di lasciare il suo luogo di nascita.

Analizzando la velocità spettrale delle linee molecolari, i ricercatori hanno determinato che la protostella aveva un significativo spostamento verso il blu rispetto alla sua nube molecolare parentale. Le osservazioni hanno anche rivelato che un tempo il nucleo era una parte interna della nube, supportando ulteriormente l'idea della fuga della stella. Basandosi sulla velocità di fuga e sullo spostamento spaziale del nucleo, i ricercatori hanno stimato che la fuga sia avvenuta meno di 4,000 anni fa, rendendolo uno degli eventi più giovani ed energici nelle regioni di formazione stellare della Via Lattea.

Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sui meccanismi che spingono le stelle a fuggire dai loro luoghi di nascita. Sebbene la velocità di fuga della stella centrale sia inferiore a quella delle stelle ad espulsione ad alta velocità prodotte negli ammassi stellari, è paragonabile alla velocità di dispersione media delle stelle giovani. Questi risultati suggeriscono che il collasso delle nubi molecolari gioca un ruolo significativo nel spingere le stelle a fuggire.

In futuro, il team prevede di approfondire le proprie indagini, concentrandosi sulle interazioni multi-stella e sull’espansione del gas esplosivo nella regione di formazione stellare G352.63-1.07. Esplorando queste dinamiche, gli astronomi sperano di ottenere una comprensione più completa delle forze in gioco durante la fuga delle giovani stelle.

FAQ

1. Cosa spinge le stelle a fuggire dai loro luoghi di nascita?

Le stelle possono fuggire dai loro luoghi di nascita a causa delle interazioni in giovani sistemi stellari multipli o come risultato dell'energia cinetica acquisita durante il collasso o delle interazioni di nubi o ammassi molecolari.

2. Come è stata osservata la fuga di una protostella?

Un team congiunto di ricercatori ha utilizzato linee spettrali molecolari ad alta risoluzione e l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) per osservare la regione di formazione stellare G352.63-1.07. Il nucleo protostellare in questa regione ha mostrato un notevole spostamento di velocità, indicando che stava lasciando il suo luogo di nascita.

3. Cosa rivelano le osservazioni sulla fuga della protostella?

Le osservazioni hanno mostrato che la protostella aveva un significativo spostamento verso il blu rispetto alla sua nube molecolare parentale. Si è scoperto che il nucleo della protostella era una parte interna della nube, suggerendo che ne fosse fuoriuscito di recente, meno di 4,000 anni fa.

4. Cosa suggeriscono questi risultati riguardo ai meccanismi che guidano la fuga delle stelle?

Sebbene la velocità di fuga della protostella osservata sia inferiore a quella delle stelle ad espulsione ad alta velocità prodotte negli ammassi stellari, è paragonabile alla velocità di dispersione media delle stelle giovani. Ciò indica che il collasso delle nubi è probabilmente il meccanismo principale che spinge le stelle a fuggire.