Gli astronomi scoprono il lampo radio veloce (FRB) più distante ed energetico mai visto

Gli astronomi hanno recentemente fatto un’entusiasmante scoperta rilevando il lampo radio veloce (FRB) più distante ed energetico mai osservato. Questa remota esplosione di onde radio cosmiche è durata meno di un millisecondo, con la sua sorgente situata in una galassia così lontana che ci sono voluti otto miliardi di anni perché la sua luce ci raggiungesse. La rilevazione di questo FRB, denominato FRB 20220610A, è stata resa possibile dal Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO).

Non solo questo FRB era il più distante mai osservato, ma emetteva anche una straordinaria quantità di energia. In effetti, ha rilasciato l’equivalente dell’emissione totale del Sole in un arco di 30 anni, ma solo in una frazione di secondo. La scoperta di questo potente FRB ha implicazioni significative per la nostra comprensione dell’universo.

Una delle principali scoperte di questa osservazione è che gli FRB possono essere utilizzati per misurare la materia mancante tra le galassie. Gli attuali metodi di stima della massa dell’universo danno risposte contrastanti e sfidano il modello standard della cosmologia. Tuttavia, studiando gli FRB, gli astronomi possono ottenere preziose informazioni sulla distribuzione della materia nel cosmo.

Ryan Shannon, professore alla Swinburne University of Technology e co-responsabile della ricerca, spiega che la materia mancante nell'universo potrebbe nascondersi nello spazio tra le galassie. Questa materia potrebbe essere così calda e diffusa che è difficile da rilevare utilizzando le tecniche convenzionali. Tuttavia, i lampi radio veloci hanno la capacità di penetrare anche nelle regioni più vuote dello spazio e di “vedere” il materiale ionizzato. Ciò consente ai ricercatori di misurare la quantità di materia tra le galassie, fornendo un modo unico per pesare l’universo.

La scoperta di questo FRB distante ed energetico è una pietra miliare significativa nella nostra esplorazione del cosmo. Studiando questi misteriosi segnali cosmici, gli astronomi continuano a scoprire nuove informazioni sulla composizione e sull'evoluzione dell'universo. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Science.

