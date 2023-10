Un'esplosione radio veloce e distante recentemente scoperta fornisce indizi sulla materia mancante nell'universo

Una recente scoperta rivoluzionaria da parte di un team di astronomi internazionali ha svelato il lampo radio veloce (FRB) più distante mai rilevato. Questo straordinario evento cosmico, durato meno di un millisecondo, è stato identificato utilizzando il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO). L’esplosione celeste ha avuto origine da una galassia così incredibilmente lontana che la sua luce ha impiegato ben otto miliardi di anni per raggiungere la nostra osservazione. Sorprendentemente, i ricercatori hanno individuato la galassia sorgente, rivelando la sua età più antica e la maggiore distanza rispetto a qualsiasi sorgente FRB conosciuta.

Immergiti nella comprensione degli FRB

I lampi radio veloci sono intense esplosioni di onde radio provenienti dallo spazio che durano solo una frazione di secondo. Sebbene le loro origini rimangano in gran parte misteriose, questo particolare FRB ha un significato a causa del suo puro rilascio di energia. L'esplosione ha emesso energia equivalente all'emissione totale del Sole in un periodo sbalorditivo di 30 anni, ma in una mera frazione di secondo. Livelli di energia così sbalorditivi hanno spinto gli astronomi a esplorare il potenziale degli FRB nel risolvere l’enigma cosmico della materia mancante.

Svelare la materia mancante

La stima della massa dell’Universo ha rappresentato una sfida significativa per i ricercatori, che spesso ha dato risposte contrastanti. Tuttavia, il rilevamento di questo FRB distante offre un’entusiasmante opportunità per studiare la sfuggente materia mancante tra le galassie. L'attuale comprensione della composizione dell'Universo si basa fortemente sulla misurazione della materia normale, che costituisce gli atomi che costruiscono il nostro mondo familiare. Sorprendentemente, più della metà della materia normale prevista sembra mancare quando osserviamo più da vicino.

Esplorando il materiale ionizzato

Secondo Ryan Shannon, professore alla Swinburne University of Technology e co-responsabile della ricerca, i lampi radio veloci agiscono come rilevatori di materiale ionizzato. Questo materiale ionizzato, ritenuto la materia mancante che risiede tra le galassie, si è rivelato difficile da rilevare utilizzando metodi convenzionali a causa del suo calore e diffusione estremi. Tuttavia, i lampi radio veloci possiedono la straordinaria capacità di “vedere” tutti gli elettroni anche nello spazio quasi vuoto, consentendo ai ricercatori di misurare la quantità di questo materiale nascosto.

Svelare il mistero di FRB 20220610A

L’esplosione appena scoperta, denominata FRB 20220610A, ha attirato l’attenzione per la prima volta nel giugno dello scorso anno quando è stata rilevata dal radiotelescopio ASKAP in Australia. La serie di parabole del telescopio ASKAP ha consentito la determinazione precisa dell'origine dell'esplosione. Successivamente, i telescopi VLT dell'ESO in Cile hanno focalizzato l'attenzione sulla galassia sorgente, svelandone l'età e la distanza notevoli. Si ritiene che la galassia sia annidata all'interno di un piccolo gruppo di galassie in fusione, una scoperta che aggiunge ulteriore intrigo al dipanarsi del puzzle cosmico.

Immergersi più profondamente nell'ignoto

Come ha affermato il coautore dello studio, Stuart Ryder della Macquarie University, questa scoperta rivoluzionaria e la successiva ricerca fanno luce sui misteri dei lampi radio veloci. Sfruttando le capacità di telescopi avanzati come il VLT, gli astronomi continuano ad ampliare i confini della nostra comprensione dell’Universo. Le straordinarie scoperte sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista Science, dando ulteriore impulso alla ricerca in corso per scandagliare i recessi più profondi dello spazio.

Domande frequenti sui lampi radio veloci (FRB)

Cosa sono i lampi radio veloci?

I lampi radio veloci (FRB) sono lampi incredibilmente intensi di onde radio provenienti da fonti celesti. Durano solo una frazione di secondo e vengono spesso rilevati come eventi transitori nelle osservazioni radio.

Cosa sappiamo dell’origine dei lampi radio veloci?

L’origine esatta degli FRB rimane sconosciuta. Sono state proposte varie teorie, tra cui stelle di neutroni, buchi neri e persino civiltà extraterrestri. Tuttavia, fino ad oggi non è stata trovata alcuna prova conclusiva.

Perché gli FRB sono significativi?

Gli FRB offrono agli astronomi un'opportunità unica di studiare e comprendere il cosmo. L’enormità del rilascio di energia e le origini lontane forniscono preziose informazioni sulla natura dell’Universo, sulla materia mancante e sugli eventi astrofisici estremi che si verificano nel cosmo.

Come vengono rilevati gli FRB?

Gli FRB vengono generalmente rilevati tramite radiotelescopi in grado di catturare e analizzare i segnali delle onde radio. Questi telescopi sono dotati di strumenti avanzati in grado di individuare le intense esplosioni di onde radio.

Cosa possono dirci gli FRB sull’Universo?

Lo studio degli FRB può potenzialmente aiutare a risolvere misteri cruciali dell’Universo, come la materia mancante tra le galassie. Comprendendo la composizione e la distribuzione della materia, gli astronomi possono affinare la loro comprensione della cosmologia e delle forze fondamentali che modellano il nostro Universo.

(Fonte: rivista scientifica)