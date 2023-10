Gli astronomi scoprono un vasto alone di stelle attorno alla galassia nana Arca 227

Utilizzando il potente telescopio spaziale James Webb (JWST), gli astronomi hanno fatto una scoperta intrigante mentre osservavano la galassia nana Arca 227. In una svolta sorprendente degli eventi, si sono imbattuti in un esteso alone stellare che circonda la galassia. I risultati, riportati sul server di prestampa arXiv, hanno aperto nuove possibilità per la nostra comprensione delle galassie nane e della loro evoluzione.

Ark 227, conosciuta anche come PGC 28923, è una galassia nana di colore rosso e di forma ellittica. Si stima che si trovi a una distanza compresa tra 85 e 114 milioni di anni luce dalla Terra. La galassia vanta un raggio viriale di circa 330,000 anni luce, una massa stellare di 2.7 miliardi di masse solari e una massa dell'alone di circa 200 miliardi di masse solari.

Il team di astronomi, guidato da Charlie Conroy dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica, ha intrapreso questa indagine perché l'ambiente circostante l'Arca 227 non era stato studiato a fondo. Hanno utilizzato lo strumento NIRCam su JWST come parte del Blue Jay Survey, un programma volto a ottenere spettri profondi delle galassie nel mezzogiorno cosmico.

Le osservazioni effettuate da JWST hanno rivelato la presenza di un esteso alone stellare attorno all'Arca 227 con uno o forse due ripiani di accrescimento. Una piattaforma è stata identificata a una distanza di circa 33,000-66,000 anni luce dal centro della galassia, mentre una piattaforma provvisoria è stata rilevata a una distanza di 160,000-320,000 anni luce dal centro della galassia. Questi ripiani di accrescimento suggeriscono che l'Arca 227 abbia subito almeno due fusioni minori con galassie nane più piccole.

I ricercatori ipotizzano che l'Arca 227 possa aver assimilato galassie da 10 a 20 volte meno massicce di essa, con metallicità comprese tra -0.8 e -1.2. Esiste anche la possibilità che l'Arca 227 abbia subito fusioni multiple con numerose galassie di massa inferiore, ma sono necessarie ulteriori osservazioni per confermarlo.

Oltre all'esteso alone stellare, le osservazioni del JWST hanno rivelato la presenza di una galassia nana ultra-debole (UFD) associata all'Arca 227. Questa galassia appena scoperta, denominata Ark227-UFD1, ha una dimensione di penombra di circa 750 anni luce e una massa di circa 100,000 masse solari. È noto che le nane ultradeboli sono le galassie meno luminose, più dominate dalla materia oscura e meno evolute chimicamente che abbiamo incontrato finora.

Gli astronomi suggeriscono che potrebbero esserci molti altri UFD con masse simili a Ark227-UFD1 all'interno dell'alone stellare dell'Arca 227. Tuttavia, il loro studio ha solo scalfito la superficie dell'alone della galassia, quindi sono necessarie ulteriori indagini per esplorare l'intera estensione degli UFD in questa regione.

Questa scoperta dell’alone esteso e della presenza di un UFD nell’Arca 227 solleva interrogativi affascinanti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie nane. I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sui complessi processi che modellano questi piccoli sistemi galattici.

FAQ:

Cos'è il telescopio spaziale James Webb (JWST)?

Il James Webb Space Telescope è un grande osservatorio spaziale che verrà lanciato nel 2021. È progettato per studiare l'universo nella parte infrarossa dello spettro elettromagnetico e offrirà capacità senza precedenti per esaminare galassie e oggetti distanti.

Cos'è una galassia nana?

Una galassia nana è una piccola galassia che contiene pochi miliardi di stelle o meno. Sono tipicamente meno luminose e hanno masse inferiori rispetto alle galassie più grandi come la Via Lattea.

Cos'è un alone stellare?

Un alone stellare è una vasta regione che circonda una galassia composta da stelle legate gravitazionalmente alla galassia ma che si estendono ben oltre il suo disco visibile. Queste stelle possono fornire preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione della galassia.

Cos'è una galassia nana ultra-debole (UFD)?

Una galassia nana ultradebole è un tipo di galassia nana estremamente debole e con bassa luminosità. Sono caratterizzati da un elevato contenuto di materia oscura e da un'evoluzione chimica minima. Queste galassie sono tra gli oggetti meno massicci e meno luminosi dell'universo.