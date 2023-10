Gli scienziati catturano una vista senza precedenti del getto al plasma di un Blazar

Utilizzando una rete di radiotelescopi sulla Terra e nello spazio, gli astronomi hanno catturato la vista più dettagliata mai vista di un getto di plasma proveniente da un buco nero supermassiccio. Il getto, emesso da un blazar noto come 3C 279, viaggia quasi alla velocità della luce e presenta schemi intricati e contorti vicino alla sua fonte. Questi modelli sfidano la teoria standard utilizzata da 40 anni per spiegare come questi getti si formano e si evolvono nel tempo.

Un team di ricercatori, tra cui scienziati dell’Istituto Max Planck per la radioastronomia (MPIfR) di Bonn, in Germania, ha svolto un ruolo significativo nelle osservazioni. Hanno combinato i dati di tutti i telescopi partecipanti per creare un telescopio virtuale con un diametro effettivo di circa 100,000 chilometri.

I Blazar sono una sottoclasse di nuclei galattici attivi costituiti da galassie con un buco nero supermassiccio centrale che accumula materia da un disco circostante. Questi oggetti emettono potenti radiazioni elettromagnetiche e sono tra le sorgenti più luminose del cosmo. Circa il 10% dei nuclei galattici attivi, classificati come quasar, generano getti di plasma relativistici.

La regione più interna del getto in Blazar 3C 279 è stata ora ripresa con una risoluzione angolare senza precedenti dalla missione RadioAstron. Il gruppo di ricerca ha rilevato filamenti elicoidali straordinariamente regolari all'interno del getto, suggerendo la necessità di rivedere i modelli teorici esistenti utilizzati per spiegare la produzione di getti nelle galassie attive.

"Questa è la prima volta che vediamo tali filamenti così vicini all'origine del getto, e ci dicono di più su come il buco nero modella il plasma", afferma Antonio Fuentes, ricercatore presso l'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia (IAA-CSIC) ) a Granada, Spagna. “Il getto interno è stato osservato anche da altri due telescopi, il GMVA e l’EHT, a lunghezze d’onda molto più corte, ma non sono stati in grado di rilevare le forme filamentose perché erano troppo deboli e troppo grandi per questa risoluzione”.

La scoperta evidenzia l’importanza di utilizzare diversi telescopi per catturare diverse caratteristiche degli oggetti celesti. Studiando questi intricati filamenti e comprendendo le forze che influenzano il plasma, gli astronomi sperano di ottenere preziose informazioni sulla fisica dei buchi neri e sulla formazione dei getti nell'universo.

Domande frequenti

Cos'è un blazar?

Un blazar è un tipo di nucleo galattico attivo che emette potenti radiazioni elettromagnetiche. È costituito da un buco nero supermassiccio centrale che accresce materia da un disco circostante.

Cosa sono i getti di plasma relativistici?

I getti di plasma relativistici sono flussi ad alta energia di particelle cariche che viaggiano a velocità prossime a quella della luce. Sono emessi da alcuni tipi di nuclei galattici attivi, come blazar e quasar.

Cos'è la missione RadioAstron?

La missione RadioAstron è una missione spaziale che utilizza un radiotelescopio orbitante per catturare immagini ad alta risoluzione di oggetti celesti. Ha fornito agli scienziati viste senza precedenti delle strutture interne dei jet Blazar.

Come si formano i filamenti elicoidali nel getto di plasma?

Si ritiene che i filamenti elicoidali nel getto di plasma di Blazar 3C 279 siano causati da instabilità che si sviluppano nel getto di plasma. Queste irregolarità si verificano come risultato dell’interazione tra le potenti forze vicine al buco nero e l’ambiente circostante.

Quali sono le implicazioni di questa scoperta?

La scoperta di questi filamenti elicoidali mette in discussione i modelli teorici esistenti utilizzati per spiegare la formazione e l'evoluzione dei getti nelle galassie attive. Studiando queste strutture, gli astronomi sperano di acquisire una comprensione più profonda della fisica dei buchi neri e dei meccanismi alla base della produzione dei getti.