Gli astronomi scoprono un fenomeno celeste misterioso e in continua esplosione

Gli astronomi di tutto il mondo sono sbalorditi da uno sconcertante evento celeste che è stato osservato nelle zone più remote dell'Universo. Questo fenomeno enigmatico, affettuosamente soprannominato il “diavolo della Tasmania”, è un’esplosione eccezionalmente luminosa che emette più energia di centinaia di miliardi di stelle come il nostro Sole. L’intrigante rapporto, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, svela i comportamenti straordinari e senza precedenti di questo transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT).

Gli LFBOT sono eventi incredibilmente rari e potenti che superano l’energia persino delle supernove. In genere, questi eventi si evolvono nel giro di pochi giorni prima di svanire rapidamente. Tuttavia, il diavolo della Tasmania ha mostrato uno schema del tutto non convenzionale. Sorprendentemente, ha continuato a esplodere più volte, rilasciando energie simili a supernova molto tempo dopo la sua esplosione e il suo declino iniziale.

Il famoso professor Jeff Cooke della Swinburne University of Technology e dell'ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) hanno guidato le osservazioni di questo evento sconcertante utilizzando l'Osservatorio WM Keck alle Hawaii. Quando è stato chiesto di commentare questo straordinario fenomeno, il professor Cooke ha osservato: “Un evento come questo non è mai stato assistito prima”.

L'autrice principale dello studio, la professoressa Anna Ho della Cornell University, ha spiegato che gli LFBOT sono già considerati eventi bizzarri ed esotici, ma il diavolo della Tasmania ha portato l'eccentricità a un altro livello. Diversi osservatori, incluso uno dotato di una telecamera ad alta velocità, hanno catturato almeno 14 esplosioni irregolari e immensamente energetiche in un arco di 120 giorni. Tuttavia, si ritiene che queste esplosioni siano solo una frazione del totale degli eventi.

L’enorme quantità di energia prodotta dal Diavolo della Tasmania sfida la nostra attuale comprensione della fisica. Inoltre, la sua rapida esplosione e dissolvenza sfidano le limitazioni imposte dalla velocità finita della luce. Il professor Cooke postula che un buco nero o una stella di neutroni formati dall'esplosione iniziale stia divorando una notevole quantità di materia, provocando le successive intense esplosioni.

Queste scoperte rivoluzionarie sono state rese possibili da uno sforzo di collaborazione che ha coinvolto 15 osservatori in tutto il mondo. L'Osservatorio WM Keck, in particolare, ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare i misteri del Diavolo della Tasmania. Dato che la Swinburne University si è recentemente unita all'Osservatorio come partner scientifico, i ricercatori ora hanno il doppio del numero di notti di osservazione. Questa partnership senza precedenti ha aperto nuove strade alla scoperta scientifica e ha reso Swinburne un importante contributore al progresso dell’astrofisica sulla scena globale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un LFBOT?

R: I transitori ottici luminosi blu veloci (LFBOT) sono eventi celesti rari e immensamente potenti che eclissano le supernove.

D: In cosa differisce il Diavolo della Tasmania dagli altri LFBOT?

R: Il Diavolo della Tasmania esibisce ripetute esplosioni e rilascia energie ben oltre quanto tipicamente osservato negli LFBOT.

D: Quale potrebbe essere la causa di queste intense esplosioni?

R: La teoria prevalente suggerisce che un buco nero o una stella di neutroni formati dall’esplosione iniziale stanno accumulando un’enorme quantità di materia, provocando successive intense esplosioni.

D: Come sono state condotte queste osservazioni?

R: Una rete di 15 osservatori, incluso l'Osservatorio WM Keck, ha coordinato gli sforzi per monitorare questo evento straordinario e raccogliere dati preziosi.

D: Perché questa scoperta è significativa?

R: Il Diavolo della Tasmania sfida la nostra comprensione della fisica e offre nuove intuizioni sulla natura degli oggetti celesti e sull'universo nel suo complesso. Inoltre, questa scoperta evidenzia l’importanza delle collaborazioni internazionali nell’ampliare i confini della conoscenza scientifica.