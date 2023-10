Gli astronomi scoprono le fasi iniziali della formazione dei pianeti

By

Un team di astronomi del Tokyo Institute of Technology ha fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della formazione dei pianeti. Hanno scoperto il primo passo nel processo di formazione dei pianeti.

La formazione planetaria inizia con la formazione di granelli di polvere nel disco protoplanetario, un disco rotante di gas e polvere che circonda una giovane stella. Questi granelli di polvere poi si scontrano tra loro e si aggregano, fino a diventare planetesimi: piccoli oggetti solidi di dimensioni variabili da pochi metri a decine di chilometri.

Utilizzando le osservazioni dell'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Cile, i ricercatori sono stati in grado di studiare un giovane sistema stellare chiamato HD 163296. Hanno trovato più anelli di polvere nel disco protoplanetario, che indicavano la presenza di planetesimi. Inoltre, hanno scoperto che questi anelli non erano perfettamente allineati con il disco, suggerendo che le interazioni gravitazionali tra i planetesimi e il gas nel disco fossero la causa del disallineamento.

Questa scoperta supporta la teoria principale della formazione dei pianeti, nota come modello di accrescimento del nucleo. Secondo questo modello, i pianeti si formano quando i nuclei solidi accumulano massa attraverso l’accrescimento di polvere e gas nel disco protoplanetario. Il disallineamento osservato dagli astronomi indica che i planetesimi stanno interagendo con il gas nel disco, un passaggio essenziale nel processo di accrescimento del nucleo.

Comprendere le prime fasi della formazione dei pianeti è fondamentale per svelare i misteri del nostro sistema solare e degli innumerevoli sistemi esoplanetari che esistono nell’universo. Studiando le fasi iniziali della formazione dei pianeti, gli astronomi possono ottenere informazioni su come nascono le diverse architetture e composizioni planetarie.

Questa scoperta rivoluzionaria degli astronomi del Tokyo Institute of Technology fornisce un contributo significativo alla nostra comprensione di come si formano i pianeti. Rivelando le fasi iniziali della formazione dei pianeti, questa ricerca apre nuove strade di indagine e ci avvicina a rispondere a domande fondamentali sulle origini del nostro sistema solare e sulla diversità dei sistemi planetari nel cosmo.

Fonte:

– Istruzione in India | Ultime notizie sull'istruzione | Notizie educative globali | Notizie educative recenti