Esplorando i secoli bui: osservatori radio lunari per studiare l'universo primordiale

La Luna è destinata a diventare un vivace centro per i programmi spaziali nei prossimi anni, con varie missioni pianificate dalle agenzie spaziali di tutto il mondo. La missione Artemis III della NASA, prevista per il 2025, mira a far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla superficie lunare dall'era Apollo. Seguiranno missioni di astronauti europei, canadesi, giapponesi e di altre nazionalità secondo gli accordi Artemis. Anche Cina, Russia e India hanno in programma di inviare i propri astronauti, conosciuti rispettivamente come taikonauti, cosmonauti e vyomanauti, per scopi di ricerca ed esplorazione.

Uno dei principali vantaggi di avere strutture sulla Luna è la capacità di condurre ricerche scientifiche che non sono fattibili sulla Terra. Ciò include la radioastronomia, che può essere condotta sul lato nascosto della Luna senza interferenze terrestri. Un progetto pionieristico chiamato Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night) sarà lanciato il prossimo anno con l’obiettivo di ascoltare il cosmo per 18 mesi.

Uno dei periodi più intriganti dell’evoluzione cosmica è il “Secolo Buio” dell’Universo, iniziato circa 380,000 anni dopo il Big Bang. Durante questo periodo, l’idrogeno neutro riempì l’Universo, portando infine alla formazione delle prime stelle e galassie. Studiando questo periodo, gli astronomi sperano di seguire l'evoluzione delle strutture cosmiche fin dai loro inizi. Tuttavia, le uniche fonti di luce in questo periodo sono il fondo cosmico a microonde (CMB) e i fotoni rilasciati dall’idrogeno neutro, ma questi segnali sono difficili da rilevare dalla Terra a causa dell’interferenza atmosferica.

La Luna offre un’opportunità unica per superare queste sfide. Il lato nascosto della Luna è schermato dalle onde radio della Terra, creando un ambiente “radio silenzioso” adatto per antenne radio sensibili. Inoltre, i radioosservatori lunari potrebbero raccogliere dati durante le notti lunari quando l’interferenza del Sole è assente. Con le imminenti missioni sulla Luna, sono state avanzate molteplici proposte per la costruzione di osservatori radio lunari.

Il progetto LuSEE-Night, una collaborazione tra la NASA e il Dipartimento dell'Energia, mira a lanciare un esperimento sulla Luna entro il 2025. L'esperimento utilizzerà un'antenna costruita dal team del Berkeley Lab per ascoltare le onde radio del Medioevo. Le condizioni estreme sulla Luna, comprese le variazioni di temperatura e l’assenza di comunicazione diretta con la Terra, pongono sfide significative per il progetto. Tuttavia, superare queste sfide aprirà nuove possibilità per lo studio dell’Universo primordiale.

Fonte:

- Articolo sorgente

– Definizioni:

– Missione Artemis III: la missione della NASA di far atterrare gli astronauti, tra cui la prima donna e la prima persona di colore, sulla superficie lunare.

– Accordi Artemis: accordi tra più agenzie spaziali per collaborare alle missioni lunari.

– Taikonauts: astronauti del programma spaziale cinese.

– Cosmonauti: astronauti del programma spaziale russo.

– Vyomanauts: astronauti del programma spaziale indiano.

– Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night): progetto Pathfinder per studiare le onde radio dei secoli bui sulla Luna.

– Secoli bui: il periodo dell’evoluzione cosmica in cui l’Universo era pieno di idrogeno neutro.

– Epoca della Reionizzazione: Il periodo in cui l’idrogeno neutro venne gradualmente ionizzato dalle prime stelle e galassie.

– Linea di 21 cm: una linea spettrale creata da un cambiamento nello stato energetico dell'idrogeno neutro, utilizzata per studiare i secoli bui.

– Immagine: istantanea della simulazione cosmologica computerizzata Illustris che mostra un enorme ammasso di galassie insieme a materia oscura e nubi di gas. (Credito: collaborazione Illustris)