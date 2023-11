Uno sguardo alla fine violenta delle stelle massicce: esplosioni di supernova

By

Nella vastità dell'universo, la vita di una stella si svolge in fasi: stabilità, fusione e infine morte. Durante la maggior parte della vita di una stella, esiste un delicato equilibrio tra la forza termonucleare che spinge verso l'esterno e la gravità che spinge verso l'interno. Questo equilibrio consente alle stelle di brillare intensamente, illuminando le galassie con il loro splendore cosmico.

Tuttavia, man mano che le stelle invecchiano ed esauriscono il loro combustibile nucleare, l’equilibrio inizia a spostarsi. Nel caso di stelle più piccole come il Sole, la forza termonucleare alla fine prevale sulla gravità, portando a un graduale distacco degli strati esterni nello spazio durante le fasi della gigante rossa e della nebulosa planetaria. Ma per le stelle più massicce, quelle che hanno almeno otto volte la massa del Sole, le forze in gioco prendono un percorso diverso.

Quando la forza termonucleare cede sotto l’incessante attrazione della gravità, queste stelle massicce vanno incontro a una fine catastrofica in uno straordinario spettacolo di bellezza distruttiva: un’esplosione di supernova. L'energia rilasciata durante questo evento esplosivo supera la luminosità combinata di tutte le stelle della galassia circostante, anche se solo per un momento fugace che echeggia in tutto il cosmo.

Le conseguenze di una supernova sono altrettanto affascinanti. Gli elementi pesanti forgiati all'interno del nucleo della stella vengono sparsi nella vastità dello spazio, diventando i mattoni per la costruzione di nuovi corpi celesti: stelle e pianeti. È uno spettacolo teatrale di creazione e distruzione, incapsulato nel ciclo dell'evoluzione stellare.

La supernova più vicina osservata nella storia recente si è verificata nel 1987, nella Grande Nube di Magellano, una galassia vicina situata a circa 168,000 anni luce dalla Terra. Conosciuto come SN1987A, questo spettacolo cosmico ha fornito agli astronomi un’opportunità senza precedenti di osservare e studiare da vicino una supernova.

Tra i resti di questa esplosione celeste si trova una stella di neutroni, designata come NS1987A. Questo nucleo collassato, che misura appena 20 chilometri di diametro, è il risultato dell'intenso collasso gravitazionale sperimentato durante la supernova. Questi peculiari oggetti cosmici, composti principalmente da neutroni densamente concentrati, non sono privi di imperfezioni.

Mentre le stelle di neutroni ruotano, minuscole irregolarità sulla loro superficie creano increspature nel tessuto dello spaziotempo, note come onde gravitazionali. Queste onde, analoghe alle ondulazioni delle onde di un oceano, si propagano attraverso l'universo portando con sé una ricchezza di informazioni sugli eventi catastrofici da cui hanno origine.

La ricerca per rilevare le onde gravitazionali delle stelle di neutroni è stata un’impresa di lunga data. Nel 2015, il Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) ha fatto la scoperta rivoluzionaria delle onde gravitazionali, segnando una nuova era nella nostra comprensione del cosmo. Tuttavia, è stato solo con l’avvento di osservatori avanzati di onde gravitazionali come LIGO che la possibilità di rilevare direttamente queste onde provenienti da stelle di neutroni è diventata tangibile.

In una recente pubblicazione di Benjamin J. Owen, Lee Lindblom, Luciano Soares Pinheiro e Binod Rajbhandari, un team di astronomi ha descritto i propri sforzi per rilevare le onde gravitazionali da NS1987A. Utilizzando i dati dell'Advanced LIGO e dell'osservatorio VIRGO, il loro codice migliorato ha ampliato la banda di frequenza, aumentando le possibilità di rilevare queste onde sfuggenti.

Anche se finora i loro sforzi non hanno prodotto risultati positivi, la squadra rimane tenace nella sua ricerca. Le ricerche future incorporeranno dati aggiuntivi provenienti da Advanced LIGO, VIRGO e persino dal prossimo osservatorio Cosmic Explorer. Ad ogni tentativo, ci avviciniamo sempre più alla scoperta dei segreti nascosti nelle onde gravitazionali emesse dalle stelle di neutroni, fornendo una comprensione più profonda delle più potenti esplosioni cosmiche dell'universo.

FAQ:

D: Cos'è una supernova?

R: Una supernova è un'esplosione straordinaria che segna la fine violenta della vita di una stella massiccia, rilasciando immense quantità di energia.

D: Cosa sono le onde gravitazionali?

R: Le onde gravitazionali sono increspature nel tessuto dello spaziotempo. Si propagano attraverso l'universo, trasportando informazioni su eventi astronomici catastrofici.

D: Cos'è una stella di neutroni?

R: Una stella di neutroni è il nucleo incredibilmente denso che rimane dopo che una stella massiccia subisce l'esplosione di una supernova. È composto principalmente da neutroni densamente concentrati.