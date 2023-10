La prima registrazione al mondo di una collisione di esopianeta catturata involontariamente da un astronomo dilettante

La scoperta accidentale di un astronomo dilettante sui social media ha portato alla prima registrazione al mondo di una collisione di un esopianeta e delle sue conseguenze. Gli astronomi in Europa, che inizialmente non erano a conoscenza della collisione, ora possono utilizzare questa inaspettata osservazione per far avanzare la ricerca sugli esopianeti e ottenere informazioni sul sistema solare dove risiedono le due masse sfortunate, situate a circa 1,800 anni luce dalla Terra.

La storia inizia con una stella apparentemente ordinaria conosciuta come 2MASS J08152329-3859234, che da allora è stata ribattezzata ASASSN-21qj a causa del suo nuovo significato. I gruppi di ricerca dell'Università di Bristol e dell'Università di Leiden stavano esaminando i dati fotometrici ottici e infrarossi della stella quando hanno deciso di condividere alcuni dati sui social media. È stato durante questo processo di condivisione che un astronomo dilettante con la vista da falco ha notato un insolito schiarimento nell'infrarosso nella curva di luce della stella e lo ha portato all'attenzione dei ricercatori, avviando così un'indagine durata due anni.

Un articolo di ricerca pubblicato su Nature fornisce una spiegazione per il picco atipico di luminosità della stella. I dati raccolti dal Global Telescope Network (LCOGT) dell’Osservatorio Las Cumbres in California e dal Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) della NASA hanno rivelato che due esopianeti nell’orbita di ASASSN-21qj si erano scontrati. Questi esopianeti, descritti come “super-Terre o mini-Nettuno”, erano abbastanza grandi da generare un residuo caldo e altamente espanso. A causa della vicinanza della collisione ad ASASSN-21qj, la radiazione infrarossa del resto ha fatto apparire la stella più luminosa.

In seguito alla collisione, gli astronomi hanno osservato un successivo fenomeno di oscuramento. Questo oscuramento è stato il risultato di detriti legati alla collisione che hanno formato una grande nuvola che è passata davanti ad ASASSN-21qj. La durata dell'eclissi, durata circa 900 giorni, indica che la nube di detriti ha un'orbita almeno di quella lunghezza. Il team prevede di continuare a studiare la nube, anche se la possibilità di collisioni con altri detriti potrebbe portare a una dispersione improvvisa o graduale.

Questa scoperta inaspettata ha il potenziale per portare ulteriori rivelazioni in futuro. Lo studio delle conseguenze di una collisione tra esopianeti può fornire preziose informazioni sulla formazione dei corpi celesti, inclusa la nostra Luna, che si ritiene sia il risultato di un impatto tra la Terra e un oggetto di grandi dimensioni. La registrazione accidentale di questa collisione di esopianeti apre nuove strade per comprendere l’universo e i suoi intriganti fenomeni.

