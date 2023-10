Gli astronauti della NASA si preparano a condurre passeggiate spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta della NASA Loral O'Hara, insieme all'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen e all'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, si stanno preparando a intraprendere le loro prime passeggiate spaziali al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. Le due prossime passeggiate spaziali sono previste giovedì 12 ottobre e venerdì 20 ottobre.

La prima passeggiata spaziale, che inizierà alle 10:8, vedrà O'Hara e Mogensen uscire dalla camera di equilibrio Quest della stazione per raccogliere campioni dall'esterno del complesso orbitale per ulteriori analisi. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione sul traliccio portuale della stazione e condurranno lavori di manutenzione per prepararsi alle future passeggiate spaziali. La copertura televisiva della NASA dell'evento inizierà alle 30:12 del XNUMX ottobre.

O'Hara sarà designata come membro 1 dell'equipaggio per l'attività extraveicolare (EVA) e sarà facilmente identificabile dalle strisce rosse sulla sua tuta spaziale, mentre Mogensen fungerà da membro 2 dell'equipaggio extraveicolare con una tuta non contrassegnata. Questa sarà la prima passeggiata spaziale in assoluto per entrambi gli astronauti.

Il 20 ottobre, O'Hara sarà affiancato da Moghbeli per rimuovere una scatola elettronica difettosa, nota come Gruppo a Radiofrequenza, da un'antenna di comunicazione sul traliccio di tribordo della stazione. Sostituiranno inoltre uno dei dodici gruppi di cuscinetti estraibili sul giunto rotante Solar Alpha del traliccio di porta. Questi rilevamenti sono essenziali per consentire la corretta rotazione dei pannelli solari della stazione per seguire il sole mentre orbita attorno alla Terra. Moghbeli fungerà da membro 1 dell'equipaggio dell'EVA durante questa passeggiata spaziale.

Le passeggiate spaziali non solo contribuiranno alla ricerca scientifica in corso, ma contribuiranno anche a garantire il corretto funzionamento e la manutenzione della stazione. La partecipazione di questi viaggiatori spaziali per la prima volta evidenzia il loro ruolo significativo nell'esplorazione dello spazio.

Fonti: NASA