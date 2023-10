Gli scienziati scoprono un metodo per creare strade sulla Luna utilizzando il suolo lunare fuso

I ricercatori hanno recentemente fatto un passo avanti nell’esplorazione lunare scoprendo un modo per creare superfici adatte alla circolazione sulla luna. Una delle maggiori sfide affrontate durante l’era Apollo fu l’intasamento delle attrezzature e l’erosione delle tute spaziali causata dalla polvere lunare. Ora, gli scienziati hanno trovato un metodo per sciogliere il suolo lunare e creare strade e piattaforme di atterraggio.

La polvere lunare, nota anche come suolo lunare, è una sostanza fine e polverosa che ricopre la superficie lunare. Si forma quando i meteoroidi colpiscono la Luna, conferendole una consistenza simile al borotalco. In un progetto dell'ESA, gli scienziati hanno utilizzato un laser ad anidride carbonica da 12 kilowatt per riscaldare una polvere contenente pirosseno, olivina e plagioclasio, che fungeva da sostituto della polvere lunare. Il risultato è stato una superficie vetrosa nera e compattata con una resistenza alla compressione simile a quella di una lastra di cemento.

L'idea di sciogliere la sabbia per costruire strade sulla Terra è stata proposta nel 1993, e questo progetto lunare è un'estensione di quel concetto. I ricercatori ritengono che la luce solare lunare potrebbe servire da sostituto del laser, fungendo da fonte di luce per l’esperimento. Concentrando la luce solare lunare utilizzando una lente di Fresnel, si potrebbe ottenere uno scioglimento equivalente sulla superficie lunare.

Anche se esiste il rischio di crepe se la pista raffreddata viene riscaldata, i ricercatori suggeriscono che le strade lunari e altre strutture potrebbero essere composte da più strati. Ciò dipenderebbe dal carico e dalle forze esercitate sulla superficie. Il team stima che potrebbe essere possibile costruire una piattaforma di atterraggio di 100 metri quadrati e spessa due centimetri in circa 115 giorni.

Il progetto, noto come Progetto PAVER, è stato condotto da un team di scienziati del BAM Institute of Materials Research and Testing, dell'Università di Aalen, del LIQUIFER Systems Group, della Clausthal University of Technology e dell'Istituto di fisica dei materiali nello spazio dell'aerospaziale tedesca Centro. La ricerca è stata supportata dall'elemento Discovery delle attività di base dell'ESA attraverso la Open Space Innovation Platform (OSIP).

Questa svolta nella costruzione di strade sulla Luna apre nuove possibilità per la futura esplorazione lunare e la creazione di habitat umani sulla superficie lunare.

Fonte:

– “Gli scienziati sono pionieri del metodo per creare strade sulla luna sciogliendo la polvere lunare” – Earth.com

– “Costruire la strada verso il futuro” – Agenzia spaziale europea (ESA)