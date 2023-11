Nuovo articolo: Sorprendente vista nel cielo: gli astronauti rilasciano accidentalmente un kit di strumenti in orbita

In una recente passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), una coppia di astronauti ha inavvertitamente dato il via a uno spettacolo ipnotico rilasciando accidentalmente un kit di strumenti, che ora fluttua senza meta attraverso l'orbita terrestre bassa. Quella che una volta era una borsa poco appariscente è ora diventata un oggetto visibile osservabile da terra con solo un paio di binocoli.

Durante la manutenzione dei pannelli solari della Stazione e la preparazione di una scatola elettronica per la rimozione, gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno riscontrato un incidente poiché Moghbeli ha lasciato cadere accidentalmente la borsa con chiusura a chiave dell'equipaggio. Catturata in un filmato condiviso dall'ex astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA), la dottoressa Meganne Christian, si può vedere immediatamente la borsa precipitare via da Moghbeli, iniziando il suo imprevedibile viaggio attraverso il cielo.

Anche se la traiettoria della borsa è stata valutata dal controllo missione della NASA, il rischio che potesse entrare in collisione con la ISS è stato ritenuto basso. Entrambi gli astronauti sono rimasti al sicuro, completando con successo i loro compiti. Tuttavia, la conseguenza involontaria dell’incidente è costosa, poiché si stima che il costo di sostituzione della borsa con chiusura a chiave sia di circa $ 17,000. Questa spesa deriva dalle sfide inerenti all’invio di strumenti alla ISS.

È interessante notare che il luogo in cui si trova il kit di strumenti può ora essere monitorato da persone che possiedono un binocolo e utilizzano lo strumento “Spot the Station” della NASA. Posizionata circa due o quattro minuti davanti alla ISS, la designazione della borsa nel catalogo degli oggetti artificiali in orbita della United States Space Force è 58229/1998–067WC, come affermato dal famoso astronomo Jonathan McDowell.

Questo evento, tuttavia, non è senza precedenti. Nel 2008, l'astronauta della NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper ha rilasciato inavvertitamente una borsa con chiusura a chiave dell'equipaggio durante una passeggiata spaziale di manutenzione, simile a un incidente simile avvenuto diversi anni fa che coinvolse gli astronauti Shane Kimbrough e Peggy Whitson, che frugarono in una borsa contenente uno scudo di detriti di tessuto cruciale. Sebbene questi oggetti si uniscano alla collezione in continua espansione di detriti spaziali, non rappresentano una minaccia significativa. In effetti, si prevede che il kit di strumenti di questo mese brucerà al rientro nell'atmosfera terrestre quando raggiungerà un'altitudine di circa 70 miglia.

