Gli astronauti della NASA e dell'ESA condurranno passeggiate spaziali per la ricerca e gli aggiornamenti sulla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA e l'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno annunciato che due astronauti della NASA, Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli, insieme all'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, effettueranno attività extraveicolari, o passeggiate spaziali, all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per condurre ricerche ed eseguire vari aggiornamenti di sistema.

Durante la loro prima passeggiata spaziale il 12 ottobre, O'Hara e Mogensen indagheranno sulla potenziale esistenza di microrganismi all'esterno della ISS. Raccoglieranno campioni di microbi da posizioni specifiche sulla Stazione e li analizzeranno per determinare i tipi di microbi che potrebbero sopravvivere nel duro ambiente dello spazio. Questa ricerca mira a ridurre la contaminazione umana nelle future missioni sulla Luna e su Marte. Oltre a ciò, sostituiranno anche una telecamera ad alta definizione ed eseguiranno attività di manutenzione in preparazione per future passeggiate spaziali.

La seconda passeggiata spaziale, prevista per il 20 ottobre, coinvolgerà O'Hara e Moghbeli. Condurranno lavori di manutenzione all'esterno della Stazione, inclusa la rimozione di apparecchiature di comunicazione radio malfunzionanti e l'installazione di nuovi componenti del pannello solare.

Durante entrambe le passeggiate spaziali, gli astronauti saranno legati saldamente alla Stazione per motivi di sicurezza. La guida sarà fornita dall'astronauta della NASA Jonathan Yong Kim del controllo missione. O'Hara e Moghbeli indosseranno tute spaziali diverse, con O'Hara che indosserà una tuta a strisce rosse e Mogensen che indosserà una tuta non contrassegnata.

Queste passeggiate spaziali segnano la prima esperienza in assoluto per O'Hara, Moghbeli e Mogensen. Le attività verranno trasmesse in streaming in diretta sul sito Web della NASA, sulla NASA Television e sull'app della NASA.

Fonte:

– Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale (NASA)

– Agenzia spaziale europea (ESA)