Gli astronauti testano la rivoluzionaria fotocamera lunare in vista della missione lunare del 2025

La NASA si sta preparando per un piano ambizioso per far sbarcare gli astronauti sulla Luna nel 2025, segnando la prima presenza umana sulla superficie lunare in oltre cinquant'anni. Nell’ambito dei preparativi, gli astronauti stanno attualmente testando una innovativa “fotocamera lunare” destinata a rivoluzionare l’esplorazione lunare.

La Handheld Universal Lunar Camera (HULC), sviluppata dall'Agenzia spaziale europea (ESA) in collaborazione con la NASA, offre una qualità dell'immagine di gran lunga superiore alle fotocamere utilizzate durante le missioni Apollo. Costruito con obiettivi all'avanguardia e fotocamere mirrorless professionali standard, l'HULC può catturare sia immagini che video ad alta risoluzione.

Tenendo presente le temperature estreme e la pericolosa polvere lunare, l'HULC è stato racchiuso in un involucro protettivo in tessuto. L'involucro include pulsanti appositamente progettati che consentono agli astronauti di utilizzare la fotocamera indossando guanti spaziali, garantendo la loro sicurezza.

L'astronauta francese Thomas Pesquet, famoso per le sue incredibili fotografie della Terra scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), fa parte del team di tester. Insieme alla candidata astronauta della NASA Jessica Wittner e a Takuya Onishi dell'agenzia spaziale giapponese, Pesquet ha messo alla prova la macchina fotografica nei paesaggi lunari di Lanzarote, in Spagna. I test hanno simulato le condizioni difficili che la fotocamera dovrà affrontare sulla Luna, comprese le grotte vulcaniche sia diurne che buie.

La facilità d'uso della fotocamera è una priorità assoluta per il team della NASA. Jeremy Myers, responsabile della NASA per la fotocamera HULC, ha sottolineato l'importanza di un design intuitivo e facile da usare che non sia di peso per gli astronauti. La fotocamera è solo uno dei tanti strumenti che gli astronauti utilizzeranno durante le loro missioni lunari.

Sotto la supervisione di un team di eminenti scienziati planetari, la qualità dell'immagine della fotocamera viene valutata attentamente. Gli scienziati si stanno assicurando che la fotocamera produca foto con la risoluzione, la profondità di campo e l'esposizione adeguate, fornendo preziose informazioni scientifiche.

Mentre la fotocamera viene sottoposta a ulteriori test e riceve miglioramenti, il team non vede l’ora di utilizzarla nella missione lunare. Ulteriori coperture e progetti protettivi verranno esplorati prima dell'installazione della telecamera sulla stazione spaziale.

FAQ

Qual è lo scopo della fotocamera lunare?

La fotocamera lunare è progettata per catturare immagini e video ad alta risoluzione durante le prossime missioni lunari nel 2025. Fornirà agli astronauti uno strumento rivoluzionario per documentare le loro avventure sulla superficie lunare.

Chi ha sviluppato la fotocamera lunare?

La fotocamera lunare, nota come Handheld Universal Lunar Camera (HULC), è stata sviluppata attraverso una collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA.

Quali sono le sfide affrontate dalla fotocamera lunare?

La fotocamera lunare deve resistere alle temperature estreme dello spazio e alla pericolosa polvere lunare. È stato collocato all'interno di un involucro protettivo in tessuto ed è dotato di pulsanti appositamente progettati per consentire il funzionamento con guanti spaziali.

Chi sono i tester della fotocamera lunare?

Il team di test comprende l'astronauta francese Thomas Pesquet, la candidata astronauta della NASA Jessica Wittner e Takuya Onishi dell'agenzia spaziale giapponese. Sono responsabili della valutazione delle prestazioni della fotocamera in ambienti simili alla luna.

Qual è il focus dello sviluppo della fotocamera?

Lo sviluppo della fotocamera si concentra sulla facilità d'uso e sulla produzione di immagini di alta qualità. La NASA mira a creare una fotocamera intuitiva che sia facile da utilizzare per gli astronauti, collaborando al tempo stesso con scienziati planetari per garantire che le immagini soddisfino gli standard scientifici.

Fonte: ESA, NASA