Nuova fotocamera lunare portatile testata per le missioni sulla Luna

Una nuovissima fotocamera sviluppata dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e dalla NASA è stata sottoposta con successo a test in ambienti simili alla Luna sulla Terra. La Handheld Universal Lunar Camera (HULC), realizzata con fotocamere standard, è stata messa alla prova a Lanzarote, in Spagna, come parte del programma di formazione PANGEA.

In preparazione all’imminente missione Artemis 3 della NASA, che mira a far sbarcare l’uomo sulla Luna nel 2025, gli astronauti dell’equipaggio internazionale hanno simulato scenari lunari per valutare le capacità della fotocamera. Questi scenari includevano grotte vulcaniche in pieno giorno e buie, che offrono condizioni estreme simili a quelle che si trovano sulla Luna.

Le telecamere HULC sono state modificate per resistere al duro ambiente lunare, come le variazioni termiche estreme, la mancanza di pressione atmosferica, gli effetti delle radiazioni e la polvere lunare abrasiva. La fotocamera era dotata di una coperta protettiva per la polvere e la protezione termica e presentava pulsanti ergonomici progettati per assistere gli astronauti che indosseranno guanti e tute spaziali ingombranti.

L'obiettivo principale del test era selezionare le lenti più adatte e le impostazioni corrispondenti. Utilizzando la fotocamera sul campo, il team ha potuto garantire che le foto avessero la giusta risoluzione, profondità di campo ed esposizione per massimizzare i risultati scientifici.

Rispetto alle fotocamere utilizzate durante la missione Apollo 11, la fotocamera HULC sarà la prima fotocamera mirrorless portatile utilizzata nello spazio. A differenza dei suoi predecessori, la fotocamera Artemis offrirà una qualità dell'immagine superiore in condizioni di scarsa illuminazione e la possibilità di registrare video.

Sono previsti ulteriori test del prototipo della fotocamera lunare, con l'intenzione di far volare una versione sulla Stazione Spaziale Internazionale per ulteriori sperimentazioni in orbita. Il design e l'interfaccia della fotocamera continueranno ad evolversi per migliorare le sue prestazioni per la missione Artemis 3.

