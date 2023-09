Gli astronauti si preparano per il ritorno sulla Terra dopo una missione spaziale durata un anno

Gli astronauti Frank Rubio della NASA e Dmitry Petelin e Sergey Prokopyev dalla Russia vivono e lavorano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da un anno, a partire dal settembre 2022. A causa di un evento imprevisto, il loro ritorno è stato ritardato di 180 giorni. Mentre si preparano a tornare sulla Terra il 27 settembre, gli astronauti hanno provato una tuta pressurizzata per la parte inferiore del corpo nota come tuta Chibis per aiutarli a riadattarsi alla gravità più rapidamente.

Periodi prolungati in microgravità fanno sì che i liquidi corporei si accumuli nella parte superiore del corpo, rendendo difficile per gli astronauti camminare normalmente quando tornano sulla Terra. La tuta Chibis applica una pressione negativa alla parte inferiore del corpo, impedendo il ristagno di liquidi nella parte superiore del corpo e favorendo il processo di riacclimatizzazione. Questa tuta è stata utilizzata dai cosmonauti russi dagli anni '1970 e '1980 e ora viene regolarmente utilizzata nelle missioni per aiutare a preparare gli astronauti al loro ritorno sulla Terra.

Oltre alla tuta Chibis, gli astronauti devono esercitarsi per almeno due ore al giorno sulla ISS per garantire un corretto flusso sanguigno e mantenere la massa muscolare. I viaggi spaziali prolungati possono avere effetti sulla salute a lungo termine, tra cui problemi alla vista e perdita di densità ossea. L'astronauta Scott Kelly, che ha trascorso 520 giorni sulla ISS, ha sperimentato cambiamenti nella sua vista e un restringimento del suo cuore del 25%.

Al loro ritorno, gli astronauti saranno sottoposti ad un ampio programma di riabilitazione per riadattarsi alla gravità terrestre. Frank Rubio stabilirà un nuovo record statunitense per il volo spaziale più lungo, completando 371 giorni consecutivi nello spazio. Il cosmonauta russo Valery Polyakov detiene il record mondiale per il soggiorno più lungo nello spazio, trascorrendo 437 giorni sulla stazione spaziale Mir.

Fonti: NASA, Nasa Spaceflight, The National

Definizioni:

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una stazione spaziale modulare in orbita terrestre bassa che funge da progetto di collaborazione multinazionale tra NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA.

– Tuta Chibis: una tuta pressurizzata per la parte inferiore del corpo utilizzata dai cosmonauti russi per prevenire l'accumulo di liquidi nella parte superiore del corpo e facilitare il riadattamento alla gravità.

– Microgravità: la condizione sperimentata nello spazio in cui la forza di gravità è notevolmente ridotta, risultando in un ambiente senza peso.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale civile degli Stati Uniti.

– Roscosmos: l’agenzia spaziale russa responsabile delle attività spaziali nel paese.

– Mir: una stazione spaziale gestita dall’Unione Sovietica e successivamente dalla Russia dal 1986 al 2001.

– The National: una pubblicazione di notizie degli Emirati Arabi Uniti.