Il potenziale della lenticchia d'acqua: una pianta perfetta per la crescita interstellare nello spazio

La coltivazione di piante nello spazio è fondamentale per le future missioni spaziali. Tuttavia, le sfide legate alla coltivazione delle piante in assenza di gravità e risorse limitate lo rendono estremamente difficile. L’attuale affidamento sulle spedizioni di alimenti per lo più disidratati per gli astronauti è costoso e non pratico per le missioni di lunga durata.

Per risolvere questo problema, i ricercatori del Plants for Space Centre for Excellence australiano suggeriscono che la lenticchia d’acqua potrebbe essere la pianta più pratica da coltivare nello spazio, in particolare per la produzione di proteine. La lenticchia d'acqua è una piccola pianta che cresce sulla superficie dell'acqua, comunemente presente nelle paludi o negli stagni. Può produrre il 40% in più di proteine ​​rispetto alla soia nello stesso spazio ed è stata consumata in alcuni paesi come Laos e Tailandia.

La capacità della lenticchia d'acqua di crescere rapidamente in grandi quantità la rende ideale per la crescita interstellare. Potrebbe essere coltivato in fattorie verticali, massimizzando l'uso di spazi limitati. La professoressa associata Jenny Mortimer sottolinea l'importanza delle piante a basso profilo che possono essere impilate sugli scaffali per ottimizzare l'efficienza dello spazio.

Tuttavia, ci sono sfide associate alla rapida crescita delle piante, come un’eccessiva produzione di ossigeno. Il Plants for Space Center prevede anche altri usi per la lenticchia d'acqua, come il suo potenziale per essere utilizzato per contenitori e riciclato per scopi sostenibili.

Una preoccupazione della lenticchia d'acqua è la sua mancanza di gusto, ma gli scienziati stanno lavorando per aggiungere aromi per migliorarne l'appetibilità. Il Plants for Space Center mira a modificare geneticamente le piante coltivate nello spazio per massimizzare la loro praticità e adattarle alle limitate risorse a disposizione degli astronauti.

Un’altra considerazione da tenere in considerazione quando si coltivano piante nello spazio è l’impatto psicologico del cibo. Gli astronauti spesso subiscono una perdita di circa il 20% del loro peso corporeo a causa della riduzione dell'appetito causata dai pasti disidratati poco interessanti tipicamente consumati nello spazio. Pertanto, l’inclusione di alimenti saporiti come fragole e mele è essenziale.

Con il progredire della ricerca, si spera che nello spazio venga coltivata un’ampia varietà di piante, adattate per soddisfare le esigenze nutrizionali e psicologiche degli astronauti. Il Plants for Space Center riconosce che la riproduzione di piante specifiche per le condizioni spaziali è un'area di interesse relativamente nuova e promettente per la futura esplorazione spaziale.

Fonte: Notizie dell'Australian Broadcasting Corporation (ABC).