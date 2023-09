L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano a casa dopo una missione spaziale durata un anno

By

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. Il trio, composto dall'astronauta americano Frank Rubio e dai cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, è atterrato in una zona remota del Kazakistan a bordo di una capsula Soyuz. Il loro viaggio originale è stato danneggiato da detriti spaziali, costringendoli a prolungare la loro missione a 371 giorni.

Frank Rubio detiene ora il record per il volo spaziale statunitense più lungo, superando il precedente record stabilito da Mark Vande Hei. Tuttavia, il record mondiale per il volo spaziale più lungo appartiene ancora alla Russia, con una durata di 437 giorni stabilita a metà degli anni ’1990.

Il viaggio di ritorno è stato effettuato utilizzando una capsula Soyuz sostitutiva, poiché la capsula originale era danneggiata e aveva perso tutto il liquido refrigerante. Gli ingegneri russi sospettano che i detriti spaziali abbiano perforato il radiatore della capsula originale. Preoccupata per la sicurezza dell'elettronica e degli occupanti, si è deciso di restituire la capsula vuota.

I sostituti degli astronauti sono arrivati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale quasi due settimane fa, ponendo fine alla loro inaspettata avventura. Il nuovo comandante della stazione spaziale, Andreas Mogensen, ha espresso il suo sollievo per il loro ritorno sano e salvo.

Dopo l'atterraggio in Kazakistan, gli astronauti sono stati recuperati in elicottero ed hanno espresso la loro gioia di essere tornati sulla Terra. Frank Rubio, che è anche medico dell'esercito e pilota di elicotteri, ha condiviso che l'aspetto psicologico di trascorrere così tanto tempo nello spazio è stato più difficile del previsto. Nonostante abbiano mancato importanti traguardi familiari, gli astronauti hanno completato con successo la loro missione, viaggiando per 157 milioni di miglia e facendo il giro della Terra quasi 6,000 volte.

