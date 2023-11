Nuovo articolo: Gli astronauti abbracciano celebrazioni spettrali sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

Nella vasta distesa dello spazio, la paura e l'incertezza sono una presenza costante per gli astronauti che vivono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Anche se potrebbero non vivere Halloween nello stesso modo in cui lo viviamo noi sulla Terra, questi audaci esploratori trovano comunque il modo di abbracciare lo spirito spettrale della festa. Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, insieme a Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency e all'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen, hanno recentemente celebrato Halloween a bordo della ISS.

A differenza dei costumi elaborati e pianificati preferiti da molti sulla Terra, gli astronauti dovevano accontentarsi di ciò che avevano a disposizione nel loro ambiente limitato. Con un gesto giocoso, Mogensen ha condiviso un'istantanea dei loro costumi improvvisati sui social media, invitando i follower a indovinare da chi erano vestiti. Anche se forse non hanno potuto permettersi il lusso del lungo tempo di preparazione di Heidi Klum, il loro ingegno e il loro entusiasmo li hanno spinti a creare look memorabili che senza dubbio hanno sollevato il loro morale tra le sfide della vita nello spazio.

Sebbene il concetto di Halloween nello spazio possa sembrare ultraterreno, mette in risalto la resilienza e l'adattabilità degli astronauti in un ambiente unico. Anche se non sperimentano le solite immagini e suoni associati alla festività, le loro celebrazioni servono a ricordare la loro umanità e il loro legame con le tradizioni che portano gioia alle persone di tutto il mondo.

