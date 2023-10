L'equipaggio della Spedizione 70 si prepara per le passeggiate spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

L'equipaggio della Spedizione 70 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si sta preparando per una serie di passeggiate spaziali, oltre a prepararsi per future missioni private. Gli astronauti Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli hanno trascorso il loro tempo organizzando strumenti e ispezionando l'hardware in preparazione della loro prossima passeggiata spaziale il 30 ottobre. Durante la passeggiata spaziale, rimuoveranno le apparecchiature elettroniche e sostituiranno l'hardware del pannello solare nel laboratorio orbitale.

Nel frattempo, l'astronauta Satoshi Furukawa della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha studiato le manovre per azionare il braccio robotico Canadarm2, che verrà utilizzato durante la passeggiata spaziale di manutenzione. Ha anche riempito la nave spaziale Cygnus con rifiuti e attrezzature scartate e ha preparato il carico per il carico sulla prossima missione cargo SpaceX Dragon, prevista per il lancio il 5 novembre.

Il comandante Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha testato una fotocamera specializzata in grado di catturare immagini a 100,000 fotogrammi al secondo. Ha utilizzato la macchina fotografica per fotografare i temporali e la loro attività elettrica, contribuendo alla conoscenza dell'atmosfera e alle future applicazioni spaziali.

Oltre ai preparativi per la passeggiata spaziale, i cosmonauti Oleg Kononenko e Nikolai Chub hanno trascorso la giornata preparandosi per la loro passeggiata spaziale, prevista per il 25 ottobre. Si sono esercitati nelle attività di passeggiata spaziale che svolgeranno all'interno della camera di equilibrio di Poisk indossando le loro tute spaziali Orlan.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un progetto congiunto di cinque agenzie spaziali: NASA (USA), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada). Serve come laboratorio di ricerca e porto spaziale per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. La NASA, fondata nel 1958, conduce ricerche, sviluppa tecnologia e lancia missioni per esplorare e studiare la Terra, il sistema solare e l'universo. La JAXA è responsabile della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dei lanci di satelliti, mentre l'ESA coordina le attività spaziali dell'Europa, progettando, costruendo e lanciando veicoli spaziali e satelliti per la ricerca scientifica e l'osservazione della Terra.

Fonte:

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): NASA

– NASA: NASA

– JAXA: JAXA

– SpaceX: SpaceX

– Agenzia spaziale europea (ESA): ESA

– Roscosmos: Roscosmos