L'astronauta americano Frank Rubio è pronto a tornare a casa dopo un volo spaziale da record

Frank Rubio, un astronauta americano, tornerà sulla Terra dopo aver completato il volo spaziale più lungo compiuto da un americano. Ha battuto il record precedente per il volo spaziale continuo più lungo di un americano l'11 settembre e completerà un intero anno nello spazio giovedì. Rubio ha espresso la sua aspettativa di ricongiungersi con la sua famiglia, di godersi il cibo fresco e di sperimentare il silenzio al suo arrivo.

Originariamente la missione di Rubio era prevista per sei mesi, ma i piani sono cambiati a causa di una perdita di refrigerante rilevata nella navicella Soyuz. Ciò ha provocato un ritardo e ha prolungato la sua permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale di un anno. Rubio ha ammesso che un anno lontano dai propri cari ha avuto un impatto psicologico pesante, sottolineando l'importanza di rimanere mentalmente forti nell'ambiente spietato della stazione spaziale.

Durante la sua permanenza nello spazio, Rubio ha lavorato a vari progetti scientifici, tra cui lo studio di come i batteri si adattano al volo spaziale e di come l’esercizio fisico influisce sugli esseri umani durante le missioni di lunga durata. Uno dei suoi progetti preferiti riguardava lo studio della crescita e dello sviluppo di una pianta di pomodoro, che potrebbe fornire spunti per coltivare colture su scala più ampia nello spazio.

Rubio ha parlato anche del cameratismo a bordo della stazione spaziale e del sostegno dato ai nuovi arrivati. Ha espresso gratitudine per la guida fornita dai suoi compagni di equipaggio nell'apprendimento dei compiti essenziali nell'ambiente unico dello spazio.

Prima di diventare astronauta, Rubio ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti e ha frequentato la facoltà di medicina. Ha espresso sia eccitazione che incertezza riguardo al suo ritorno sulla Terra, poiché il suo corpo avrà bisogno di tempo per riadattarsi agli effetti della gravità dopo un periodo prolungato a gravità zero.

