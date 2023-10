L'astronauta Samantha Cristoforetti mostra come bere il caffè nello spazio

By

Un video condiviso dall'Agenzia spaziale europea (ESA) mostra l'astronauta Samantha Cristoforetti mentre mostra come viene consumato il caffè a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In occasione della celebrazione della Giornata internazionale del caffè, il 1° ottobre, Cristoforetti dimostra il processo unico di bere il caffè nello spazio.

Il video inizia con Cristoforetti che tenta di bere il caffè da una tazza normale, ma questo non esce per mancanza di gravità. Quindi recupera una tazza appositamente progettata conosciuta come "tazza spaziale". Cristoforetti versa il caffè nella tazza spaziale e lo beve con successo.

La tazza spaziale appositamente progettata fa parte dell'indagine Capillary Beverage condotta dalla NASA. Queste tazze a microgravità raccolgono dati sul movimento passivo di fluidi complessi e aiutano gli ingegneri a comprendere la fisica dei fluidi capillari. Il design unico della tazza sfrutta la tensione superficiale, le condizioni di bagnatura e una geometria speciale per erogare il liquido al bordo della tazza.

Il video, condiviso il 1 ottobre, ha raccolto quasi 240,000 visualizzazioni e oltre 1,900 Mi piace. Gli spettatori hanno commentato l'affascinante dimostrazione, con un utente di Instagram che ha espresso il desiderio di un caffè a tarda notte dopo aver visto il video.

Nel complesso, il video offre uno sguardo interessante sulle sfide che gli astronauti devono affrontare nel consumare bevande quotidiane nello spazio ed evidenzia le soluzioni innovative sviluppate per superare questi ostacoli.