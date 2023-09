Frank Rubio stabilisce un nuovo record per il volo spaziale più lungo di un americano

By

Frank Rubio, medico militare e astronauta della NASA, è diventato l'americano con il maggior numero di giorni consecutivi trascorsi nello spazio. La missione di Rubio sulla Stazione Spaziale Internazionale doveva inizialmente durare sei mesi, ma è stata estesa a 371 giorni a causa di una perdita di refrigerante nel velivolo di ritorno. Rubio e i suoi compagni russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin sono sbarcati in Kazakistan il 21 settembre 2022, segnando la fine della loro storica missione.

La prolungata permanenza di Rubio nello spazio gli ha permesso di superare il precedente record americano stabilito da Mark Vande Hei, che ha trascorso 355 giorni nello spazio. Il risultato di Rubio ha anche superato il record mondiale complessivo di giorni consecutivi trascorsi nello spazio, detenuto dal cosmonauta russo Valeri Polyakov con 437 giorni.

Prima di unirsi alla NASA, Rubio ha prestato servizio come medico militare e pilota di elicotteri. Durante la sua permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Rubio ha condotto vari esperimenti scientifici e ha partecipato a tre passeggiate spaziali. La sua ricerca si è concentrata sullo studio di come i batteri si adattano al volo spaziale e sullo studio delle tecniche di esercizio per mantenere la salute fisica nello spazio.

Rubio ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di collaborare con il gruppo eterogeneo di astronauti durante la sua missione, affermando che occupano un posto speciale nel suo cuore. Al ritorno sulla Terra, Rubio e i suoi compagni verranno trasportati a Houston, in Texas, dove Rubio risiede con la sua famiglia.

La missione da record di Rubio evidenzia la dedizione degli astronauti al progresso della conoscenza scientifica e dell'esplorazione oltre i confini della Terra.

