L'astronauta Frank Rubio ha stabilito un nuovo record per la missione spaziale più lunga di un astronauta americano. È rimasto nell'orbita terrestre bassa per oltre 355 giorni, superando il precedente record detenuto dall'astronauta in pensione della NASA Mark Vande Hei. Rubio si trova attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale e si prevede che raggiungerà un altro traguardo tra poche settimane quando trascorrerà almeno 371 giorni in orbita, diventando il primo americano a trascorrere più di un anno solare in microgravità.

La missione di Rubio non era originariamente destinata a battere i record. Inizialmente lui e i suoi compagni di equipaggio dovevano intraprendere una missione di sei mesi, ma una perdita di refrigerante nella loro navicella spaziale li costrinse a prolungare la permanenza. Il veicolo spaziale è stato ritenuto non sicuro per il ritorno a casa, quindi la data di ritorno di Rubio è stata posticipata a settembre. Verrà lanciata una navicella spaziale sostitutiva con un nuovo equipaggio, consentendo a Rubio di tornare sulla Terra.

Per commemorare il suo risultato, Rubio ha registrato una conversazione con Vande Hei, che sarà trasmessa dalla NASA. L'agenzia ha elogiato la dedizione di Rubio e ha riconosciuto il suo ruolo nell'aprire la strada alle future generazioni di astronauti.

Anche se il soggiorno di 371 giorni di Rubio non batterà il record mondiale per la missione spaziale più lunga, si tratta di una pietra miliare significativa. Il record è attualmente detenuto dal cosmonauta russo Valeri Polyakov, che ha trascorso 437 giorni consecutivi in ​​orbita a bordo della stazione spaziale russa Mir. Tuttavia, il risultato di Rubio rappresenta un altro passo avanti per gli astronauti americani.

Il record statunitense per il maggior numero di giorni consecutivi nello spazio era precedentemente detenuto da Vande Hei, la cui missione era stata estesa per accogliere ulteriori membri dell'equipaggio. Il record per il maggior numero di giorni nello spazio è detenuto dal cosmonauta russo Gennadi Padalka, mentre Peggy Whitson detiene il record per il maggior numero di giorni nello spazio per un astronauta statunitense.

Il viaggio di Rubio verso la stazione spaziale faceva parte di un accordo di scambio di equipaggio tra la NASA e Roscosmos. Nonostante le tensioni geopolitiche, la partnership tra Stati Uniti e Russia rimane vitale per la continuazione dell’esplorazione spaziale.

