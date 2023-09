L'astronauta Frank Rubio riflette sul soggiorno prolungato alla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta Frank Rubio, che tornerà sulla Terra la prossima settimana dopo un anno di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha rivelato che avrebbe rifiutato l'opportunità se lo avesse saputo in anticipo. Originariamente prevista per una missione di sei mesi, Rubio e i suoi compagni di equipaggio furono costretti a prolungare la loro permanenza a causa di problemi con il loro traghetto Soyuz.

Rubio ha citato gli eventi e gli impegni familiari come motivo principale della sua iniziale riluttanza. Tuttavia, una volta iniziato l'addestramento per la missione, Rubio si è impegnato in essa. Ha riconosciuto i sacrifici che comportano la partecipazione a missioni spaziali di lunga durata, in particolare il tempo trascorso lontano dalla famiglia.

Durante la sua lunga permanenza sulla ISS, Rubio ha mancato importanti traguardi familiari, come il primo anno di sua figlia all'Accademia navale degli Stati Uniti e il primo anno di suo figlio a West Point. Tuttavia, Rubio e i suoi compagni di equipaggio rimasero concentrati sulla loro missione. Hanno capito che a volte sono necessari dei sacrifici per garantire il successo della missione.

Il prolungamento della loro permanenza è stato il risultato di un micrometeoroide che ha colpito la loro navicella spaziale Soyuz a dicembre, causando danni che hanno reso necessario il lancio di una navicella spaziale sostitutiva. La decisione di prolungare la missione per altri sei mesi è stata difficile per Rubio e la sua famiglia, ma avevano già fatto i conti con la situazione.

Rubio, insieme ai suoi compagni di equipaggio Sergei Prokopyev e Dmitri Petelin, ritornerà sulla Terra mercoledì. Questa missione di 371 giorni sarà il volo singolo più lungo per un astronauta americano e il terzo più lungo nella storia dello spazio. Dopo i controlli medici iniziali e la comunicazione con le loro famiglie, Rubio tornerà a Houston mentre Prokopyev e Petelin si dirigeranno a Star City vicino a Mosca.

Nel complesso, la lunga permanenza di Rubio sulla ISS è stata un'esperienza impegnativa ma appagante, che ha evidenziato la dedizione e i sacrifici richiesti agli astronauti per svolgere con successo le loro missioni nello spazio.

Definizioni:

– Nave traghetto Soyuz: un veicolo spaziale utilizzato dall'agenzia spaziale russa Roscosmos per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

– Micrometeoroide: minuscola particella di detriti spaziali, spesso non più grande di un granello di sabbia, che può causare danni ai veicoli spaziali.

Fonte: NASA