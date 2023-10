Due membri dell'equipaggio della spedizione 70 si preparano per la passeggiata nello spazio per raccogliere campioni di microbi

L'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara e il comandante della stazione spaziale Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) si stanno preparando per una passeggiata nello spazio il 12 ottobre. L'obiettivo principale di questa escursione è raccogliere campioni di microbi dall'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questi campioni forniranno preziose informazioni sui tipi di microbi che possono sopravvivere nel vuoto dello spazio.

Durante la passeggiata spaziale di sei ore, O'Hara e Mogensen raccoglieranno con cura i campioni, che verranno elaborati dagli scienziati sulla Terra. Analizzando questi microbi, i ricercatori sperano di ottenere una migliore comprensione della resilienza e dell’adattabilità di questi minuscoli organismi in ambienti estremi.

Inoltre, è prevista una seconda passeggiata spaziale per il 20 ottobre, durante la quale O'Hara si avventurerà insieme all'astronauta Jasmin Moghbeli della NASA. Questa volta, l’attenzione sarà focalizzata sulla manutenzione dell’hardware essenziale della stazione spaziale. I due trascorreranno circa sei ore e mezza nel vuoto dello spazio, rimuovendo e sostituendo apparecchiature di comunicazione radio difettose e installando nuovo hardware per i pannelli solari.

Per prepararsi a queste passeggiate spaziali, gli astronauti sono stati in stretto contatto con gli specialisti a terra. Venerdì hanno rivisto le procedure per l’imminente passeggiata spaziale e hanno familiarizzato con le attività di robotica necessarie per supportare l’escursione di campionamento dei microbi.

Queste passeggiate spaziali rappresentano importanti contributi alla nostra comprensione dell’ambiente spaziale e del potenziale di sopravvivenza e adattamento microbico. I dati raccolti non solo andranno a beneficio delle future missioni spaziali, ma contribuiranno anche alla nostra conoscenza di come la vita può prosperare in condizioni estreme.

