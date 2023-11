La NASA svela la sinistra struttura vulcanica a forma di teschio nel deserto del Sahara

By

In un'agghiacciante dimostrazione dell'arte della natura, la NASA ha rivelato una fotografia inquietante di una struttura simile a un teschio che incombe all'interno di una colossale fossa vulcanica in Ciad. Questa immagine agghiacciante, scattata da un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il 12 febbraio, mostra il raccapricciante "teschio" che riposa nel cuore del Trou au Natron, noto anche come Doon Orei, una caldera vulcanica larga 3,300 piedi.

Il volto inquietante è composto da natron, coni di cenere e ombre. Il natron, una sostanza bianca distintiva, genera il colore della bocca, del naso e della guancia sinistra del teschio. È una miscela naturale di carbonato di sodio decaidrato, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio e solfato di sodio. Nel frattempo, gli occhi e il foro del naso sono costituiti da coni di cenere, che sono ripide colline coniche formate attorno a bocche vulcaniche, che sovrastano il paesaggio circostante. La forma minacciosa del teschio è ulteriormente accentuata dall'ombra proiettata dal bordo del cratere.

Anche se oggi Trou au Natron appare desolato e privo di vita, un tempo era un vivace lago glaciale circa 14,000 anni fa. Fossili di lumache di mare e plancton furono scoperti sotto il suo pavimento ricoperto di natron negli anni '1960, suggerendo un precedente ecosistema acquatico. Inoltre, fossili di alghe risalenti a 120,000 anni fa sono stati identificati durante una successiva spedizione nel 2015. Sorprendentemente, Trou au Natron è considerata una delle strutture vulcaniche più recenti nel massiccio del Tibesti, anche se i vulcani circostanti sono probabilmente molto più antichi.

FAQ:

D: Cos'è il natron?

R: Natron è una miscela salata naturale composta da carbonato di sodio decaidrato, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio e solfato di sodio.

D: Cosa sono i coni di cenere?

R: I coni di cenere sono ripide colline coniche formate attorno a bocche vulcaniche, che si innalzano sopra il terreno circostante.

D: Dove si trova Trou au Natron?

R: Trou au Natron, noto anche come Doon Orei, è situato nel deserto del Sahara, in particolare all'interno del massiccio del Tibesti in Ciad.

D: L'attività vulcanica di Trou au Natron è ancora in corso?

R: Sebbene Trou au Natron non sia attualmente attivo, si trova vicino a Tarso Toussidé, che ospita uno stratovulcano potenzialmente attivo.