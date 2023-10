Una nuova graphic novel ispira la prossima generazione di esploratori spaziali

La NASA sta facendo scalpore nel regno della narrazione con il suo approccio innovativo per ispirare i futuri esploratori spaziali. La puntata recentemente pubblicata della serie di graphic novel digitali “First Woman” della NASA, intitolata “First Woman: Expanding our Universe”, presenta ai lettori l’astronauta immaginaria Callie Rodriguez mentre si imbarca nella sua missione di esplorazione dello spazio. Questa serie di graphic novel mira ad affascinare il pubblico mostrando le sfide affrontate dagli astronauti nel loro tentativo di installare un telescopio di prossima generazione sul lato nascosto della luna.

“La diversità è al centro delle missioni della NASA e il motivo per cui continuiamo a oltrepassare i confini di ciò che è possibile. "First Woman" incarna la ricca storia di innumerevoli donne che hanno infranto le barriere e continuano a portare la NASA verso le stelle", ha sottolineato l'amministratore della NASA Bill Nelson. Attraverso la storia di Callie Rodriguez, la graphic novel sottolinea l'impegno della NASA verso l'inclusività, garantendo che la generazione Artemis, la prossima generazione di esploratori, si senta rappresentata nelle loro missioni.

Il primo capitolo della serie “First Woman”, intitolato “Dream To Reality”, ha presentato ai lettori Callie e il suo fidato robot RT mentre affrontavano le sfide dell’esplorazione lunare. Il secondo numero appena pubblicato offre ai lettori un approfondimento sulla complessa missione e sul background personale dell'equipaggio, arricchendo ulteriormente i contenuti interattivi e multilingue di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) disponibili sulle piattaforme digitali della NASA.

Presentando personaggi provenienti da comunità sottorappresentate, come Callie Rodriguez, la NASA mira a promuovere la diversità e ispirare idee innovative da fonti non tradizionali per garantire un'esplorazione lunare sostenibile. Prasun Desai, amministratore associato ad interim della direzione della missione della tecnologia spaziale presso il quartier generale della NASA, ha espresso l'importanza di una base di fan diversificata che si vede all'interno delle ambiziose missioni della NASA.

Per immergerti nell'affascinante mondo di "Prima Donna: Espansione del nostro Universo", visita il sito web "First Woman" riprogettato, che ora include un'opzione in lingua spagnola, oppure scarica l'app "First Woman" aggiornata della NASA su Android e iOS. Preparati a essere trasportato in prima linea nell'esplorazione spaziale, dove gli ostacoli vengono superati, le scoperte scientifiche vengono fatte e le aspirazioni vengono accese. Il futuro dell’esplorazione spaziale è nelle mani della prossima generazione e la serie di graphic novel “First Woman” svolge un ruolo significativo nell’ispirare e aprire la strada a questi futuri esploratori.

FAQ

1. Di cosa parla “Prima Donna: Espansione del nostro Universo”?

"Prima Donna: Espansione del nostro Universo" è il secondo capitolo della serie di graphic novel digitali "Prima Donna" della NASA. Segue il viaggio dell'astronauta immaginaria Callie Rodriguez mentre lei e i suoi diversi compagni di equipaggio si sforzano di superare gli ostacoli e installare un telescopio di nuova generazione sul lato nascosto della luna.

2. Perché la diversità è importante nelle missioni della NASA?

La diversità è essenziale nelle missioni della NASA perché consente idee innovative da fonti non tradizionali. La NASA mira a garantire che ogni membro della generazione Artemis, la prossima generazione di esploratori, si senta rappresentato nelle proprie missioni.

3. Come posso accedere alla serie di graphic novel “First Woman”?

Puoi leggere "Prima Donna: Espansione del nostro Universo" e la puntata precedente, "Dream To Reality", sul sito web riprogettato "First Woman". Il sito Web offre anche un'opzione in lingua spagnola. In alternativa, puoi scaricare l’app “First Woman” su Android e iOS.