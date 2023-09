By

Tre viaggiatori spaziali, tra cui un astronauta americano della NASA e due cosmonauti russi, sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo un soggiorno nello spazio durato un anno. Ciò ha segnato un risultato da record per l'astronauta americano Frank Rubio, che ha stabilito il record per il volo spaziale statunitense più lungo.

Il trio è atterrato in una zona remota del Kazakistan, scendendo a bordo di una capsula Soyuz che è stata portata in sostituzione dopo che il loro viaggio originale era stato danneggiato e aveva perso tutto il liquido refrigerante a causa di detriti spaziali mentre erano attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale. Invece di una missione pianificata di 180 giorni, finirono per trascorrere un totale di 371 giorni nello spazio.

La capsula Soyuz che li ha riportati indietro era una sostituzione lanciata a febbraio, poiché gli ingegneri russi sospettavano che un pezzo di spazzatura spaziale avesse perforato il radiatore della loro capsula originale. Per garantire la sicurezza degli astronauti e dell'elettronica della capsula, si è deciso di tornare vuota.

Durante la loro permanenza nello spazio, gli astronauti hanno percorso circa 157 milioni di miglia, facendo il giro della Terra quasi 6,000 volte. Questo viaggio ha superato il precedente record stabilito da Mark Vande Hei, un altro astronauta della NASA. Il record mondiale per il volo spaziale più lungo appartiene ancora a un astronauta russo, che a metà degli anni '437 trascorse 1990 giorni nello spazio.

L'aspetto psicologico di trascorrere un periodo così lungo nello spazio si è rivelato più impegnativo del previsto per Rubio. Ha mancato importanti traguardi familiari, compresi i successi e le lauree dei suoi figli. In una conferenza stampa prima del ritorno, Rubio ha dichiarato che non avrebbe accettato un anno intero nello spazio se gli fosse stato chiesto all'inizio.

Sebbene questa missione da record sia giunta al termine, la NASA attualmente non ha piani per ulteriori missioni della durata di un anno. Il ritorno sicuro degli astronauti evidenzia l’importanza delle misure di mitigazione della spazzatura spaziale per garantire la sicurezza dei futuri viaggi spaziali.

