Il ruolo degli astrociti nella regolazione del sonno

By

Un recente studio pubblicato sul Journal of Neuroscience ha fatto luce sul ruolo cruciale degli astrociti, un tipo di cellula cerebrale, nella regolazione del sonno. La ricerca ha dimostrato che l’attivazione di queste cellule potrebbe mantenere i topi svegli per periodi prolungati senza causare successivamente un aumento della sonnolenza. Questa scoperta ha il potenziale per avvantaggiare le persone che sperimentano uno stato di veglia prolungata, come i lavoratori a turni, i primi soccorritori e il personale militare.

Lo studio, condotto dal neuroscienziato Marcos Frank e dal suo team presso l’Elson S. Floyd College of Medicine della Washington State University, ha scoperto che, nonostante fossero svegli per periodi di tempo più lunghi, i topi non mostravano differenze nella durata o nell’intensità del sonno rispetto ai topi sani. topi riposati. Ciò suggerisce che prendere di mira gli astrociti potrebbe portare a interventi che mitigano le conseguenze negative di una veglia prolungata.

Le implicazioni di questa ricerca sono di vasta portata. I lavoratori a turni e le persone che lavorano per orari prolungati o irregolari spesso sperimentano disturbi del sonno, che possono influire sull’attenzione, sulla cognizione, sull’apprendimento, sulla memoria, sul metabolismo e sulla funzione immunitaria. Sviluppando farmaci mirati agli astrociti, potrebbe essere possibile migliorare la produttività, la sicurezza e la salute generale di questi individui.

In precedenza si pensava che gli astrociti fungessero da “collante” che tiene insieme il cervello. Tuttavia, ricerche più recenti hanno rivelato che queste cellule svolgono un ruolo attivo in vari comportamenti e processi attraverso un meccanismo complesso chiamato segnalazione del calcio. In uno studio precedente, la soppressione della segnalazione del calcio negli astrociti riduceva la necessità di sonno dopo periodi di privazione del sonno.

Nel presente studio, i ricercatori si sono concentrati sugli astrociti nel proencefalo basale, una regione del cervello responsabile della regolazione del sonno. Utilizzando la chemogenetica per attivare questi astrociti, i topi sono rimasti svegli per oltre sei ore durante il loro normale periodo di sonno. Sorprendentemente, non ci sono stati cambiamenti successivi nella durata o nell’intensità del sonno, che tipicamente si verificano dopo una veglia prolungata.

I ricercatori ora pianificano di condurre ulteriori test comportamentali per studiare come l’attivazione degli astrociti nel proencefalo basale possa influenzare l’attenzione, la cognizione, l’apprendimento, la memoria, il metabolismo e la funzione immunitaria. Comprendere l’interazione tra astrociti e neuroni nell’attivazione della veglia potrebbe fornire informazioni sulla regolazione del sonno in diverse parti del cervello.

Questa ricerca apre una nuova strada per esplorare interventi che possono affrontare le conseguenze negative della privazione cronica del sonno. Prendendo di mira gli astrociti, potrebbe essere possibile migliorare la qualità del sonno e il benessere generale, soprattutto per coloro che lavorano in occupazioni impegnative e ad alto stress.

Riferimento: "L'attivazione degli astrociti del prosencefalo basale induce la veglia senza cambiamenti compensativi nel sonno" di Ashley M. Ingiosi, Christopher R. Hayworth e Marcos G. Frank, Journal of Neuroscience, 8 agosto 2023.

Fonte:

-Il ruolo degli astrociti nella regolazione del sonno: Journal of Neuroscience

-Astrociti: molto più che semplice “colla” del cervello:

-Direzioni di ricerca future: