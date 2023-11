Nuovi asteroidi che prendono il nome dai residenti della penisola di Saanich

Gli appassionati di astronomia nella penisola di Saanich hanno qualcosa da festeggiare poiché due residenti locali, Chris Gainor e Lauri Roche, sono stati recentemente premiati dall'Unione Internazionale di Astronomia. Il duo si è unito a un elenco distinto di 38 individui a cui sono stati intitolati asteroidi, consolidando il loro contributo nel campo.

Gainor, residente a Sidney, ha espresso la sua sorpresa nel ricevere la notizia. Ha notato che questo è stato un onore unico e inaspettato, che sta ancora cercando di comprendere appieno. Il suo asteroide, chiamato 20041 Gainor, risiede nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, completando un'orbita attorno al sole ogni quattro anni.

Con un background impressionante che comprende giornalismo, presidenza della Royal Astronomical Society of Canada e paternità di numerosi libri e articoli sull'esplorazione spaziale, Gainor vede questo onore come un riconoscimento per il suo vasto corpus di lavori. Riconosce umilmente l'importanza del suo contributo al campo.

Roche, residente a Brentwood Bay, ha dedicato decenni all'educazione delle persone sullo spazio. Il suo asteroide, chiamato 20035 Lauriroche, deve ancora essere osservato a causa della sua attuale posizione dall'altra parte del sole. Gainor ha affermato che anche quando l’asteroide fosse più vicino alla Terra, sarebbe necessario un potente telescopio per osservarlo.

In qualità di membro attivo dell'Osservatorio astrofisico Friends of the Dominion ed ex presidente della sezione Victoria della Royal Astronomical Society of Canada, Roche ha dato un contributo significativo alla divulgazione dell'astronomia nella regione. Gainor la elogia per la sua dedizione e i suoi risultati.

Sia Gainor che Roche non vedono l'ora di poter dare un'occhiata ai rispettivi asteroidi in futuro. Gainor ha espresso la possibilità di utilizzare il telescopio del Dominion Astrophysical Observatory per osservare il suo asteroide quando sarà posizionato meglio per la visibilità.

Questo onore non solo mette in risalto i successi di questi residenti locali, ma mette anche in luce la passione e la dedizione che gli individui della penisola di Saanich nutrono per il campo dell'astronomia.

FAQ

1. Come furono chiamati questi asteroidi?

L'Unione Internazionale di Astronomia ha intitolato gli asteroidi a Chris Gainor e Lauri Roche per onorare il loro contributo al campo dell'astronomia.

2. Qual è la fascia principale degli asteroidi?

La fascia principale degli asteroidi è una regione situata tra le orbite di Marte e Giove, dove si possono trovare numerosi asteroidi.

3. Questi asteroidi possono essere visti dalla Terra?

Al momento gli asteroidi si trovano dall'altra parte del sole e non sono visibili. Anche quando sono più vicini, necessitano di potenti telescopi per essere osservati.

4. Quali sono i risultati di Chris Gainor e Lauri Roche?

Chris Gainor ha un background diversificato, tra cui giornalismo, presidenza della Royal Astronomical Society of Canada e paternità di libri e articoli sull'esplorazione spaziale. Lauri Roche ha dedicato decenni all'educazione delle persone sullo spazio ed è stato attivamente coinvolto in varie organizzazioni astronomiche.