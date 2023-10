Gli scienziati studiano la densità ultraelevata negli oggetti del sistema solare

Gli scienziati sono da tempo affascinati dagli oggetti del Sistema Solare che mostrano densità più elevate rispetto agli elementi naturali presenti sulla Terra. Un recente studio condotto da fisici dell’Università dell’Arizona esplora la possibilità che siano presenti in natura elementi oltre a quelli attualmente conosciuti nella tavola periodica. Questi elementi, che si ipotizza esistano oltre il numero atomico 164, potrebbero spiegare le misurazioni ad alta densità di alcuni asteroidi.

La densità dell'osmio metallico, l'elemento naturale più denso, è di circa 22.59 grammi per centimetro cubo. Tuttavia, è stato scoperto che alcuni asteroidi, come 33 Polyhymnia, hanno densità fino a 75.28 grammi per centimetro cubo. Sebbene questa misurazione ad alta densità fosse ritenuta irrealistica, i fisici Evan LaForge, Will Price e Johann Rafelski usarono il modello Thomas-Fermi per indagare se densità così estreme fossero fisicamente plausibili.

I ricercatori hanno calcolato la struttura atomica di ipotetici elementi superpesanti utilizzando il modello Thomas-Fermi. I loro calcoli si allineavano con l'isola di stabilità prevista al numero atomico 164. L'intervallo di densità di questi elementi è risultato compreso tra 36 e 68.4 grammi per centimetro cubo, che è vicino alla misurazione ad alta densità di 33 Polyhymnia.

Questo studio dimostra che è possibile ottenere una densità ultraelevata senza invocare teorie sulla materia strana o oscura. Il modello Thomas-Fermi si è rivelato utile per esaminare le proprietà di questi ipotetici elementi superpesanti. La ricerca pone le basi per ulteriori analisi volte a comprendere la natura di questi elementi.

Fonte: The European Physical Journal Plus